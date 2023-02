În perioada pandemiei casele au fost la mare căutare pe piața imobiliară. Astfel, din mai multe motive un număr mare de oameni s-a reorientat spre achiziționarea unei locuințe în apropierea Sibiului. În această situație au fost și zeci de sibieni care au optat pentru o casă într-un cartier nou construit în Șura Mare. Însă, cei mai mulți dintre aceștia au rămas cu un avans de câteva zeci de mii de euro dat, în schimbul căruia nu au primit nimic. După doi ani de zile, casele fie se află într-o fază incipientă de construire, fie nu există deloc pe teren, ci doar în proiect.

La sfârșitul anului trecut, mai mulți sibieni ar fi trebuit să primească locuințe în cartierul Vlarina din Șura Mare, din județul Sibiu. După ce au plătit avansuri între 23.000 de euro și până la 50.000 de euro, construcția caselor fie a stagnat, fie a avansat foarte puțin astfel încât la finele lui 2022 zeci de case nu au mai fost livrate. Unii sibieni chiar și-au vândut apartamentele pentru a-și putea cumpăra o casă în cartierul Vlarina, iar după doi ani au ajuns să stea în chirie pentru că locuința pe care au cumpărat-o nu a mai fost finalizată la termen. În prezent, cartierul arată nici măcar aproape de a fi terminat, ci mai mult ca un continuu șantier.

Codruț este unul dintre sibienii care și-a dorit o casă în apropierea Sibiului. Din motive de sănătate a fost important pentru el să se mute la casă, însă acest lucru pare să devină imposibil din cauza amânărilor și a lipsei de comunicare a dezvoltatorului Vladimir Cioban. În luna martie a anului 2020, bărbatul a încheiat un contract la notar cu firma Vlarina SRL pentru o casă în valoare de 90.000 de euro pentru care a plătit un avans de 23.000 de euro. Casa nu a fost predată la termen și nici nu pare că va fi livrată vreodată. Prima notificare primită de Codruț a fost în 22 decembrie 2022, când dezvoltatorul l-a înștiințat că locuința nu va fi predată în termen. Motivele întârzierii sunt „majorarea prețurilor la materialele de construcție în procente cuprinse între 40-60 la sută față de cele avute în vedere la momentul demarării proiectului”.

„La telefon zicea că dacă nu îmi convine să renunț și îmi va da banii înapoi. Nu a construit nimic la casele vândute ci doar la casele nevândute și la casele lui. Spune că s-au scumpit prețurile la materialele de construcții. El nu a făcut absolut nimic la casa noastră, nici utilitățile nu sunt branșate și din câte am înțeles nici nu vor fi prea curând. Este un câmp și atât. Am încercat să reziliem contractul pentru a ne da avansul de 23.000 de euro înapoi. În această situație sunt mai multe persoane. Au fost doar câțiva care au fost de acord cu prelungirea termenului și creșterea prețului, iar alții l-au dat în judecată”, spune Codruț.

Motivul scumpirii materialelor de construcții

Codruț nu este singurul sibian care nu a primit casa după ce a semnat contractul și a plătit avansul de 23.000 de euro. Peste zece persoane se află în aceeași situație, însă cei mai mulți preferă să rămână anonimi pentru că se tem de dezvoltator și încă speră ca problema să se rezolve pe cale amiabilă. Motivul scumpirii materialelor de construcții a fost prezentat în notificări tuturor celor care au semnat un contract pentru achiziționarea unei case în cartierul din Șura Mare.

„Nu există nici o comunicare. Invocă diverse motive. Din 80 de case, una, doua sunt finalizate si restul nimic. Contractul ne-a expirat tuturor la finalul anului și el nu are ce să predea. O parte dintre vecini au ales să extindă termenul până în 2023, iar altora trebuia să li se restituie banii. Dacă îmi este refuzat apelul la execuția silită trebuie sa renunț la penalitatea aceea și să recuperez cel puțin cât am dat. Dacă nu mergem în instanță”, spune un alt sibian.

Nereguli pe șantier

Cumpărătorii caselor din cartierul Vlarina au mers de mai multe ori pe șantier să vadă cum decurg lucrările. Majoritatea nu au observat un progres, ci din contră. Sibienii susțin că lucrările sunt făcute de mântuială și că dezvoltatorul nu respectă normele de construcție. Mai mult, în prezent nu ar exista un diriginte de șantier.

O tânără a ales și ea să cumpere împreună cu familia o casă în cartierul din Șura Mare. La fel ca și ceilalți cumpărători, aceasta încearcă să îl execute silit pentru că rezilierea contractului nu este cu putință din cauză că dezvoltatorul nu poate fi contactat. Sibianca a plătit un avans consistent pentru casa în urmă cu trei ani, însă contractul a expirat și casa nici până acum nu a fost ridicată. „După trei ani de zile nu a făcut nimic la noi, a făcut doar alte case care încă nu sunt cumpărate. A mărit prețul inițial al casei cu 35%, bani pe care ar trebui să îi plătim în plus. Nu am fost de acord. Ne-am dus de foarte multe ori pe șantier și am văzut mai multe lucruri greșite. În primul rând lucrează fără diriginte de șantier. În plăcile de fundație este băgată plasă de trei milimetri și sunt zone unde placa e de doi centimetri grosime. Nu a vrut să ne dea planurile detaliate ca să vedem cantitățile exacte de material”, spune sibianca.

După spusele sibienilor contractele sunt diferite, nu există un contract standard. „Contractele nu sunt cu caracter de titlu executor. Trebuie sa mergi în instanță. Sunt făcute să îl avantajeze pe dezvoltator. Unii au penalizări, alții nu au nimic. Condițiile și clauzele diferă de la un contract la altul”, spune aceasta.

„Societatea nu urmăreşte fraudarea cumpărătorilor”

Dezvoltatorul imobiliar Vladimir Cioban al ansamblului Vlarina din Șura Mare nu a răspuns la întrebările reporterului Ora de Sibiu referitoare la neregulile aduse în discuție de mai mulți sibieni care au achiziționat o casă în cartierul nou. În schimb, răspunsul oficial a fost oferit din partea Christianei Mondea, avocata care îl reprezintă pe dezvoltator.

Nerespectarea termenului de predare a caselor este motivată prin scumpirile care au avut loc pe toate planurile și, mai ales a materialelor de construcții din ultima perioadă. „În vara anului 2022, însă, administratorul societăţii Vlarina a informat cumpărătorii, în cadrul mai multor întâlniri la sediul acesteia, că lucrările vor fi întârziate din cauza creşterii preţurilor la materialele de construcţii. Societatea nu a mai putut să susţină cheltuielile ocazionate de construcţia caselor din avansurile încasate şi a oferit cumpărătorilor două posibilităţi: restituirea parţială a avansului, aşa cum prevede contractul sau finalizarea proiectului până la data de 31.12.2023, dar cu majorarea preţului într-o proporţie cuprinsă între 40-60% care să acopere creşterea preţurilor la materiale”, spune avocata Christiana Mondea.

Tot avocata spune că majoritatea cumpărătorilor (aproximativ 80%) au fost de acord cu propunerea de modificare a termenului de predare şi cu majorarea preţului, într-un procent echilibrat, negociat de către ambele părţi. Ceilalți cumpărători „nu au fost de acord, fără să îşi exprime acest dezacord faţă de societatea Vlarina (fără să iniţieze sau să susţină un dialog) şi apelând direct la concursul unor executori judecătoreşti pentru recuperarea avansului; cererile lor au fost respinse de către instanţele de judecată”, spune Mondea.

Societatea Vlarina susține, prin intermediul avocatei Christiana Mondea, că poartă corespondenţă cu toţi cumpărătorii care nu au optat pentru vreuna dintre variante, în vederea ajungerii la un rezultat care să beneficieze ambelor părţi. „E important de înţeles faptul că societatea nu urmăreşte fraudarea cumpărătorilor, însă la acest moment există un dezechilibru major și evident între prestaţia pe care o au de îndeplinit cumpărătorii – plata preţului şi prestația pe care societatea o are de efectuat, respectiv finalizarea construcţiei la prețul stabilit prin contract și acest dezechilibru este atât de pregnant, încât îi pune într-o situație extrem de gravă, de dezavantajoasă”, spune avocată.

Deși avocata susține că cererile reclamanților au fost respinse în instanță, lucrurile stau diferit. Pe Portalul Instanțelor de Judecată, Vlarina SRL apare cu numeroase procese. Cei mai mulți clienți au apelat la executare silită pentru că nu au reușit să rezilieze contractul din cauză că dezvoltatorul nu este disponibil. Unele cereri de executare silită au fost acceptate, iar firma este obligată să le restituie oamenilor sumele de bani datorate. Tot pe Portal putem observa alte procese pe rol, inclusiv cereri de insolventa depuse de creditori ai Vlarina.

Cum își pot recupera sibienii avansul

Avocata mai susține că la momentul încheierii acestor antecontracte, cumpărătorii au plătit un avans situat între 20 000 – 30 000 EURO, urmând ca restul de preţ să fie achitat la momentul predării caselor la cheie.

„În esenţă, pentru case de locuit având o suprafaţă între 97 mp – 110 mp utili, predate la alb, cu încălzire în pardoseală, curte, împrejmuire cu gard, cu toate utilităţile etc, cumpărătorii ar fi trebuit să plătească sume cuprinse între 76000 Eur – 140 000 Euro, dacă erau dispuşi să aştepte finalizarea acestora pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 2 ani.

În vara anului 2022, însă, administratorul societăţii Vlarina a informat cumpărătorii, în

cadrul mai multor întâlniri la sediul acesteia, că lucrările vor fi întârziate din cauza creşterii

preţurilor la materialele de construcţii. Societatea nu a mai putut să susţină cheltuielile

ocazionate de construcţia caselor din avansurile încasate şi a oferit cumpărătorilor două

posibilităţi: restituirea parţială a avansului, aşa cum prevede contractul sau finalizarea

proiectului până la data de 31.12.2023, dar cu majorarea preţului într-o proporţie cuprinsă între 40-60% care să acopere creşterea preţurilor la materiale”, menționează Christiana Mondea.