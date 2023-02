Cutremurul din Turcia a lăsat în urma lui mii de persoane îndurerate fără adăpost, clădiri prăbușite, spitale și școli care acum sunt doar ruine, iar umărul persoanelor decedate este unul alarmant și crește pe zi ce trece. Mai multe persoane de origine turcă stabilite în Sibiu au plecat să își ajute familiile din zonele afectate de cutremur.

Ibrahim este unul dintre cei care au lăsat totul pentru a merge în Turcia să își ajute familia. Mecanic la un service din Sibiu, tânărul a plecat imediat după ce a auzit de catastrofa care i-a lăsat familia fără casă. S-a urcat în mașină și a condus fără oprire până în orașul natal Antakya, cartierul Odabaşı.

În loc de orașul copilăriei lui, tânărul a găsit doar ruine și întreaga familia disperată pentru că nu mai are un acoperiș deasupra capului. „Sunt mulți oameni morți și vii sub case. Momentan la noi nu au ajuns ajutoarele, acum încearcă să ajute oamenii care stau aproape de centrul orașelor, de străzile principale, însă pe sate din păcate nimic. Miercuri dimineață am ajuns aici, pe la ora 05:00 și este foarte, foarte gravă situația. Am încercat să sun la Ambasadă să văd cum pot să aduc familia la Sibiu, dar doar mama mea are pașaport, restul nu au nici viză”, povestește Ibrahim.

Corturi – cea mai importantă necesitate

Noaptea temperaturile scad sub zero grade în Antakya, iar dormitul sub cerul liber este singura opțiune pentru cei care încă nu au reușit să facă rost de un cort. Ibrahim a plecat „cu sufletul la gură”, cum spune el, și nu s-a gândit să ia corturi din România. Acesta spune că sibienii l-au ajutat foarte mult, iar fără ajutorul lor nu ar fi putut merge să își sprijine familia.

„Eu la ce sperietură am luat nu m-am gândit să iau corturi din Sibiu. Mai ales că sigur găseam și ieftine și românul știe să se ajute că tot românul m-a ajutat să ajung până aici că altfel nu îmi ajungeau banii să mă întorc în Turcia. Nu avem unde sta, nu avem nimic aici. Habar n-am ce să fac. Nu pot să îi duc în alte orașe pentru că nu avem destul de mulți bani pentru a ne caza altundeva. Nu știu ce să mai fac”.

Ibrahim a vorbit și despre cum oamenii se protejează de frigul nopții în zona afectată de cutremur. Cei care au mașini sunt mai norocoși pentru că se pot dormi în ele. „De povestit este foarte ușor, dar de trăit este foarte greu. Lângă biserică s-a făcut un fel de cameră, dar nu este acoperită. Ne-am făcut un fel de pereți din pături și cearșafuri, e un foc în mijloc și toată lumea doarme pe scaune. Eu imediat ce am ajuns am pus-o pe mama mea să doarmă în mașină la căldură, fiind foarte frig și aici. Diferențele dintre temperaturile de la Sibiu și Antakya sunt foarte mici”, spune Ibrahim.

Oameni morți la tot pasul

Ibrahim spune că sub dărâmăturile clădirilor se află zeci de persoane decedate. La doar câțiva metri de el un vecin și-a scos bunica strivită de sub ruine. „Am vrut să o duc pe mama mea la un spital la 50 de kilometri distanță de unde locuim noi pentru că a fost rănită la cap. Doar tatăl meu nu a fost rănit. Pe fratele meu a căzut o ușă când a încercat să o scoată pe mama de sub ruine. Toată lumea e agitată și multora le este foame. Nu avem motorină și nici curent. Au mai venit ajutoare cu apă și mâncare”, spune tânărul.

Ibrahim își dorește să își aducă familia în Sibiu, însă este foarte greu pentru că doar mama lui are pașaport. Tânărul mai știe cel puțin cinci persoane din Sibiu care au și ei morți aici, odată cu cutremurul. Angajații renumitului restaurant cu tematică turcească „Konak” au și ei membrii din familie dați dispăruți în regiunea Hatay.