Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat astăzi plenului Parlamentului European.

Liderul de la Kiev a mulțumit Europei pentru sprijinul oferit Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei rusești, înainte de a se adresa în fața summit-ul liderilor UE, care se va solda cu și mai mult ajutor pentru țara noastră vecină.

Europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță (Renew Europe) a fost prezent în plenul Parlamentului European, documentând, într-o postare live pe pagina sa de Facebook, vizita lui Zelenski în Europa: “Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei, omul politic al momentului care întruchipează curajul, a venit in Parlamentul European. Aproape un an a trecut de la invazia și războiul irațional pe care îl duce Putin în Ucraina. Zelenski a ținut un discurs despre curaj și despre mize, despre destinul european pe care Ucraina îl urmărește. Ucraina își dorește modul de viață european pe care atâția politicieni români îl subestimează ori îl hulesc. Am fost acolo prezent, în Parlamentul European, am documentat toată venirea lui. Acesta a fost primit ca un erou, ca cea mai mare celebritate. Atunci când a sosit, s-a lăsat o emoție. De ce? Pentru că știm curajul și determinarea pe care o au ucraineniii în fața acestui război. Astăzi, în 2023, Ucraina se luptă pentru libertate și pentru a putea trăi așa cum o facem noi în Europa, liberi. Ceea ce noi luăm de-a gata este bunul pentru care unii oameni mor în Ucraina: libertatea și valorile noastre. Este un mesaj și pentru români.”, menționează eurodeputatul sibian.