Roberts Blumbergs a fost eroul Sibiului în jocul dramatic de miercuri, din Sala Transilvania, cu CSO Voluntari. Într-un final de infarct, gigantul din Letonia (2,08 metri) a reușit un coș fabulos, de trei puncte, în ultima secundă a jocului și astfel sibienii au câștigat cu 74-73 (40-30), un meci pe care îl scăpaseră de sub control în ultimul sfert. ”Am ratat tot meciul, dar am înscris la final, când a trebuit” a fost explicația savuroasă a lui Blumbergs, după coșul senzațional din ultima secundă, la capătul unui contraatac fulger, care a adus o victorie mare pentru ardeleni.

Letonul spune că în ultimul sfert, câteva aruncări ratate de echipa sa au adus Voluntariul la conducere. ”A fost un meci nebun, am încercat să respectăm planul tactic făcut de antrenor și am făcut o treabă bună în primele trei sferturi. Dar, în ultimul sfert am încercat câteva aruncări nebune, care nu au intrat și de aceea am pierdut conducerea pe tabelă. Dar am luptat pâna la sfârșit și am câștigat!” a mai spus Blumbergs. Acesta are o medie excelentă în acest sezon pentru CSU Sibiu, de 17, 6 puncte reușite și 5,3 recuperări pe meci.

Tomas Rinkevicius: ”Atitudinea a decis rezultatul final”

Antrenorul echipei CSU Sibiu, Tomas Rinkevicius crede că mutările tactice din finalul jocului au fost decisive și au permis echipei sale să revină în disputa de miercuri, cu CSO Voluntari, scor 74-73. ”A fost o victorie foarte importantă, după un meci foarte dificil și frumos, cred că și pentru suporterii din sală a fost la fel. Jucătorii mei au făcut un joc bun, chiar dacă au fost momente în apărare mai puțin reușite, iar scorul a fost strâns. Avem jucători talentați, atitudinea cu care ne-am prezentat la acest meci a decis rezultatul la final. Mereu am crezut că putem câștiga jocul. Am făcut anumite schimbări tactice în ultimele minute în apărare și asta a făcut să ne apropiem la un punct de adversar și apoi să câștigăm meciul la ultimul atac. Desigur, ultimul atac a fost când mai erau patru secunde, am făcut doar trei pase și cel mai bun aruncător al nostru a rămas liber și a înscris coșul decisiv, care a adus victoria” a declarat antrenorul lituanian.

Sibiul are cinci victorii consecutive în Liga Națională, trei în finalul primei faze și două obținute în Top 10. Astfel, CSU este pe locul 4 în faza secundă a Ligii Naționale, cu 14 puncte și este bine poziționată în lupta pentru accederea în play-off.

Fanii, al șaselea jucător!

Tomas Rinkevicius spune că fanii care susțin echipa în Sala Transilvania au un aport important în succesul obținut de formația sa. ”Un mare plus pentru fanii noștri, publicul a fost al șaselea jucător și le mulțumim, suntem fericiți să îi vedem că ne susțin din ce în ce mai mult. Oamenii care vin la meciuri ne susțin și asta este cel mai important lucru pentru a sprijini CSU Sibiu să meargă mai departe, în play-off” a mai spus tehnicianul lituanian.