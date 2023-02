Raluca Amariei și-a anunțat miercuri, 8 februarie, demisia din partidul AUR printr-o postare pe facebook. Aceasta ocupa funcția de vicepreședinte la nivel național, iar motivul care stă în spatele acestei decizii este preocuparea pentru studiul academic.

După șapte ani de viață politică, Raluca Anamariei a ales să se îndepărteze de ea pentru a se dedica vieții academice și profesionale. Aceasta a susținut că dezamăgiri apar în orice relații, dar nu poate susține că în partidul AUR totul a fost lapte și miere.

„Deocamdată, am zis că mă voi ocupa mai mult de proiectele mele, de studiul, cam astea sunt prioritățile mele în momentul de față. Bineînțeles, rămân conectată la tot ce înseamnă politică în general, nu închid ușa, dar am părăsit partidul. Nu am în vedere să mă alătur niciunui partid. Dezamăgiri sunt peste tot între relațiile interumane este normal să apară dezamăgiri, nu pot să spun că nu au existat dezamăgiri, dar motivul plecării mele din partid a ținut de preocupările mele academice și profesionale. Aș minți dacă aș spune că totul este lapte și miere, nu pot spune că totul este roz și foarte frumos, aș minți și nu ar fi corect” a spus Raluca Amariei.