Vremea rece a acoperit Sibiul, iar odată cu ea mai multe probleme au început să apară. Nici Tursib nu scapă de aceste probleme, pasagerii se plâng de frigul din autobuze, iar dacă semnalează atenția șoferilor, riscă să fie dați jos din autobuz.

Un cititor ne-a trimis un videoclip realizat în autobuzul 18 Tursib în care se poate observa faptul că multă lume stă zgribulită, iar geamurile sunt înghețate. George, tânărul nemulțumit de condițiile din autobuz, ne-a spus că în loc de căldură, șoferii pornesc aerul condiționat, iar acest lucru s-a întâmplat de mai bine de o săptămână.

„Am luat autobuzul 18 de la stația Compa și este a nu știu câta oară când e frig și nu dau drumul la căldură. Ne dau drumul la aer rece de am înghețat în autobuz, iar dacă vorbești cu șoferii sunt recalcitranți sau te dau jos din autobuz. Eu pentru ce mai plătesc abonamentul? În condițiile astea mai bine mă duc pe jos. Am sunat și la sediu, nici nu te bagă în seamă, vorbesc cu tine apoi zic că aceștia sunt șoferii. Asta e tot ce îmi spun, de fiecare dată când am sunat. Este un frig inimaginabil, e gheață în autobuz. Sunt autobuze noi, dar au ușile stricate, iar din cauza asta am răcit. Toată săptămâna așa a fost, iar dacă vorbești cu ei nu fac nimic” ne-a spus George.

”Ora de Sibiu” a trimis o cerere de clarificare a situației către Tursib, care a promis că va reveni cu un răspuns oficial.