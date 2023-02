Un profesor bun devine cu timpul un mentor și un exemplu de urmat pentru elevi. Daniela Danka este o tânără din Roșia care a transformat școală într-un „acasă” atât pentru ea, cât și pentru copii. Drept urmare, a fost nominalizată de părinții elevilor și numai la Gala Profesorul Anului din Mediul Rural 2023.

Meseria de profesor reprezintă totul pentru Daniela și nu s-ar vedea făcând altceva. Născută în comuna Roșia din județul Sibiu, profesoara de română și engleză a învățat la aceeași școală la care acum predă cu mult drag. Cu o experiență de 17 ani în învățământ, tânăra a devenit în urmă cu un an directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Roșia, un prilej de a crea o relație și mai strânsă cu elevii și de a le înțelege nevoile.

De la bun început Daniela Danka a pus accent nu doar pe predarea lecțiilor, ci și pe valorile care să ajute copiii să se dezvolte într-un mediu armonios. Incluziunea elevilor proveniți din medii defavorizate reprezentând unul dintre principalele scopuri pe care tânăra profesoară le-a considerat prioritare.

„Meseria de profesor este cea mai frumoasă din lume”

În urmă cu doar câteva zile, Daniela a fost nominalizată la titlul de Profesorul Anului din Mediul Rural 2023, competiție organizată de cei de la Teach for Romania. Profesoara din Roșia face parte din cei 15 finaliști, fiind nominalizată la categoria „Dezvoltarea literației”. Tânăra deja se simte câștigătoare. „Din punctul meu deja sunt câștigătoare doar pentru faptul că oamenii din jurul meu s-au gândit la mine și m-au nominalizat – părinți, elevi, colegi. Munca de zi cu zi este un câștig pentru mine. În data de 1 februarie am fost sunată de cei de la Teach for Romania, iar în 23 februarie voi participa la gala care se va desfășura la Iași”, spune profesoara.

Absolventă a Facultății de Litere și Arte din Sibiu, Daniela Danka a știu dintotdeauna că meseria de profesor i se potrivește cel mai mai bine pentru că iubește foarte mult copiii. Pentru că și-a dorit tot timpul să facă mai mult pentru comunitatea în care a crescut, pe perioada verii a anului trecut a pus bazele proiectului „Școli cu scLipici”, cu scopul de a dezvolta nivelul de literație în rândul elevilor, de a reduce decalajele în învățare, a absenteismului și a abandonului școlar. Fundația Noi Orizonturi a susținut proiectul inițiat de profesoară și, totodată, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale Roșia, Daniela Danka.

Prin derularea proiectului mai mulți copii au avut șansa să își dezvolte abilitatea de a citi și de a scrie printr-o abordare distractivă, astfel încât imaginația și creativitatea să fie aliat în învățarea. „Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii în ceea ce privește educația remedială. Nu îmi place să las în urmă niciun elev. Când preiei elevi cu niveluri de învățătură diferite vrei să îi aduci pe toți la același nivel. Meseria de profesor este cea mai frumoasă din lume. Pentru mine elevii mei sunt a doua familie. Școala e locul unde mă simt foarte bine”, spune profesoara.