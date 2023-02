CSC 1599 Șelimbăr și AFC Inter Star 2020 Sibiu au ajuns vineri la un acord privind transferul definitiv al jucătorului Daniel Tătar! Pentru echipa de eșalon secund, Daniel Tătar a evoluat în 29 de partide, timp în care a marcat 5 goluri și a oferit 4 pase de gol. Tătar este al treilea transfer al Interului în iarnă, după vârful Lemac (CSM Deva) și fundașul central Șumlea (Zalău). Antrenorul principal Călin Moldovan este mulțumit de transfer și anunță că Daniel Tătar va avea un dublu rol la echipă, urmând a fi și secund. ”Pentru noi este un transfer foarte bun, Daniel este un jucător care nu mai are nevoie de nicio prezentare, un jucător valoros și totodată un caracter deosebit. Va fi un mare plus pe teren, dar și în vestiar, pentru jucătorii mai tineri, care au ce să învețe de la el. Ne bucurăm mult că am reușit să îl aducem alături de noi și sunt convins că ne va ajuta mult. El este un jucător polivalent, din acest motiv este și mai valoros, poate sa joace la fel de bine pe mai multe posturi. Nu l-a adus pentru o poziție anume, va juca unde va fi nevoie, suntem abia la începutul pregătirii. Cel mai important lucru este că îl avem alături de noi. Orice jucător care poate aduce un plus este binevenit și încercăm să mai aducem” a declarat antrenorul Călin Moldovan. Daniel Tătar va îndeplini la Inter Sibiu și rolul de antreenor secund, alături de Marius Zăvoi, care ocupă același post.

”Tăti” vizează cea de-a șaptea promovare

”Tăti” va colabora din nou cu președintele Teodor Birț și spune că este pregătit pentru cea de-a șaptea promovare din carieră. ”Sunt bucuros că am ajuns să colaborez din nou cu niște oameni cu care am făcut-o bine, în trecut, am realizat lucruri frumoase împreună pentru Sibiu. Acest transfer, mie îmi dă posibilitatea să îmi continui cariera și nu consider că este un pas înapoi. Îmi doresc să joc cât mai mult, să îmi ajut echipa prin golurile și prin realizările mele să își îndeplinească obiectivul, promovarea. De-a lungul carierei, am reușit o promovare cu Alba Iulia, două cu Voința, trei cu FC Hermannstadt și una cu Șelimbărul. Sunt sigur că vom face o treabă bună, anul acesta. Îi așteptăm pe suporteri alături de noi într-un număr cât mai mare”, au fost primele cuvinte ale lui Daniel Tătar după ce a semnat cu FC Inter.

Noua achiziție a Interului Sibiu a mai evoluat la Unirea Alba Iulia, Voința Sibiu, FC Brașov, FC Clinceni, Măgura Cisnădie, Hermannstadt și Șelimbăr. Mijlocașul care are peste 100 de jocuri la Liga 1 va debuta sâmbătă la noua sa echipă, în amicalul din deplasare, cu echipa de Liga a III-a, Universitatea Alba Iulia.

Teodor Birț: ”Este liderul de care aveam nevoie”

Președintele Teodor Birț spune că echipa avea mare nevoie de un lider pe gazon și acesta va fi Daniel Tătar. ”Ne bucurăm că am reușit să îl aducem pe Daniel Tătar la echipă. Este liderul de care aveam atâta nevoie. Este un jucător cu mare experiență și va fi, sunt sigur, extrem de util. Pe lângă evoluțiile sale, sunt convins că va fi un adevărat exemplu pentru jucătorii mai tineri din lot”, a declarat președintele clubului, Teodor Birț.