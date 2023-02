În aceste moment, nu există români printre victimele cutremurului din Siria, conform informațiilor pe care le deține Ambasada României în Siria și transmise de ambasadorul României în Siria, Dan Sandovici.

Diplomatul român spune că misiunea diplomatică nu a primit solicitări de sprijin din partea unor cetăţeni aflaţi în dificultate din cauza seismului din 6 februarie, relatează Adevărul.

Dan Sandovici a amintit că Ambasada României în Siria reprezintă şi interesele consulare ale altor state – Australia, Canada, Franța, Portugalia şi Republica Moldova.

„Nu am primit solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţenilor acestor state, în contextul cutremurului din 6 februarie”, a punctat ambasadorul român.

Potrivit diplomatului român în Siria, cca. 2.000 de cetăţeni români trăiesc în zonele controlate de guvernul de la Damasc, dintre care aproximativ 850 sunt înregistraţi la ambasadă. Din 2011, când a început criza umanitară din Siria, peste 800 de cetăţeni români şi membri ai familiilor acestora au fost evacuaţi din această ţară. Potrivit ambasadorului, în ultimii doi ani nu au mai fost adresate astfel de solicitări.

De la apariţia primelor informaţii privind cutremurul din Turcia şi Siria, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) român „a efectuat cu celeritate o serie de demersuri pentru facilitarea acordării de sprijin umanitar de urgenţă populaţiei siriene afectate de cutremur, simultan cu cele efectuate pentru sprijinirea Turciei”, potrivit declarațiilor făcute de Dan Sandovici pentru Agerpres.

MAE, prin intermediul Ambasadelor României de la Damasc şi Beirut – unde se află localizată Delegaţia UE în Siria – a făcut demersuri pentru a identifica posibilităţile de coordonare umanitară la nivel UE pentru Siria.

În urma demersurilor MAE, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei Siriei la Bucureşti a transmis ministerului, pe 7 februarie, o listă cu necesarul de urgenţă.

„Reprezentantul sirian a insistat pe transmiterea de medicamente, materiale medicale, alimente şi, în măsura posibilului, echipe de căutare-salvare. Lista cu solicitări a fost transmisă partenerilor instituţionali”, arată Sandovici.

„Condiţiile de viaţă ale populaţiei siriene erau deja deosebit de afectate”

Joi, Guvernul României a decis acordarea de asistenţă internaţional, cu titlu gratuit, Republicii Arabe Siriene, reprezentând bunuri materiale care constau în mai multe tipuri de produse de cazarmament, îmbrăcăminte şi produse alimentare, conserve.

„În prezent, MAE face demersuri pentru identificarea, împreună cu DSU/IGSU, a modalităţilor optime de transport al ajutorului umanitar în Siria şi de dirijare a acestuia către regiunile afectate de cutremur, demers în sine complex, având în vedere că nu toate zonele afectate de cutremur se află sub controlul guvernului de la Damasc şi în general nu sunt stabile din punct de vedere al securităţii. În acest context, pe fondul crizei umanitare de amploare care marchează situaţia din această ţară, în ultimii ani, condiţiile de viaţă ale populaţiei siriene erau deja deosebit de afectate de penuria de curent electric, material medicale, alimente şi, mai recent, de răspândirea holerei”, arată ambasadorul român care mai spune că sprijinul acordat de România populaţiei siriene a fost o prioritate constantă în ultima perioadă.

România a susţinut ameliorarea situaţiei umanitare din Siria, acordând un sprijin consistent populaţiei civile siriene afectate de criză, amintește diplomatul

„Cel mai recent sprijin, în valoare de 800.000 de euro, a fost realizat prin mecanisme internaţionale de tip ONU (finanţarea proiectului PNUD ‘Urgent Support to the People of Aleppo: Rehabilitation of Basic Social Facilities to Improve Access to Essential Services’) şi Crucea Roşie”, a mai spus Dan Sandovici pentru sursa citată.