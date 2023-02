Numărul cazurilor de autobuze „congelator” se află în continuă creștere. Mai mulți sibieni ne-au transmis faptul că în autobuzele Tursib nu este căldură, iar acest lucru se întâmplă de mai bine de o săptămână.

După ce mai mulți sibieni ne-au semnalat faptul că în autobuzele 8, 14, 17, 18 nu este căldură, alte două autobuze prezintă aceeași problemă, și anume autobuzele de pe linia 19 și 112. Pe lângă frigul care este constant prezent în autobuze, se pare că alte probleme încep să apară. În autobuzul 112 ușile nu se închid, iar căldura nu are cum să stea în autobuz. „Este vorba despre toate autobuzele galbene, cred că sunt cele mai vechi pe care le deține Tursib, și în niciunul dintre autobuzele acestea nu funcționează sistemul de încălzire. Lucrez la una dintre fabricile din zona Europa Unită și le văd când vin, toate sunt înghețate. Azi dimineață erau -16 grade afară, în autobuz era la fel, iar pe sub ușă este gaură și intră frigul. Șoferul a spus că nu funcționează căldura. Nu poți încuraja transportul în comun dacă așa sunt condițiile. Nu ar vrea nimeni să meargă cu autobuzul dacă este la fel de frig ca afară, de bară nu te poți ține pentru că sunt înghețate” ne-a spus Emilia.

„Situația a fost prezentă și în privința autobuzelor care circulă în zona industrială vest. E frig în autobuz pentru ca nu se dă căldură! Restul sunt minciuni. Drept dovadă, azi de dimineață (vineri, 10.02.2023), când au fost probabil cele mai mici temperaturi, -18 grade, dar s-a dat căldură în autobuz, efectiv a fost suficient de cald. Într-adevăr, s-a simțit frigul în momentul deschiderii ușilor, dar în maxim 2 minute temperatura se reglează” ne-a spus Gabriela.

În anii trecuți a fost căldură în autobuze

Se pare că situația frigului din autobuze a început anul acesta, în anii anteriori fiind căldură. „Eu fac naveta de la Poplaca și din gară iau autobuzul 19, care merge spre Magnolia. Suntem 10 colege care facem naveta acolo, iar toată săptămâna am înghețat de frig. Am întrebat șoferul de ce el are căldură și noi nu avem, am sunat și la Tursib și mi s-a spus că nu este posibil să fie căldură la șofer și în restul autobuzului nu. Cum să nu fie posibil? Dacă eu am deschis ușa și de acolo venea căldură, iar noi în autobuz înghețăm. Nu se poate așa ceva. Eu înțeleg că au fost -20 de grade, dar nu este vorba de săptămâna aceasta. De când a venit iarna ei nu au băgat căldură. Dacă nu merge căldura, schimbați autobuzele, din 3 faceți unul bun. Ne-am săturat de câte ori am sunat la ei. De când fac naveta, de șase ani de zile, ca anul acesta nu am pățit. În alți ani a fost cald, anul acesta nu au băgat deloc căldură” ne-a spus Mihaela Ihora.

