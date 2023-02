Yüksel Ergit are 32 de ani și a fost scos de sub dărâmături după 32 de ore. Acesta a comunicat continuu cu salvatorii, dar și cu oamenii aflați în aceeași situație cu el.

”Am căzut două etaje cu tot cu camera în care mă aflam”, a povestit bărbatul când a fost scos la lumină. Încercând să dea de aer, a spart cu cotul câteva cărămizi și a dat de o pungă cu măsline. Erau 12 măsline pe care le-a mâncat câte una la fiecare două ore, în timp ce aştepta să fie salvat, relatează agenția de presă Anadolu. Ergit, în vârstă de 32 de ani, care acum se află internat la Spitalul Bilkent City din Ankara după ce a fost scos dintre dărâmăturile din Hatay, a povestit jurnaliștilor ce a trăit în timpul cutremurului, relatează Digi24.

Înainte de cutremur lucra într-o companie privată din Ankara și venise la Hatay pentru chestiuni legate de serviciu. Când a început cutremurul, Ergit s-a adăpostit sub o masa din camera de hotel unde era cazat.

„Am căzut două etaje din camera în care mă aflam. Aveam în mână bucata de fier a mesei, un scaun deasupra mea și grămezile de fier. A fost prima dată în viața mea când am trăit un asemenea cutremur.” a spus Yüksel Ergit. El a spus că a comunicat tot timpul cu oameni aflați ca și el sub dărâmături. Totuși, Yüksel Ergit spune că a trăit tot timpul cu speranța că va fi salvat.

„Va veni cineva și ne va salva”, povestește el că le spunea întruna oamenilor blocați și ei sub dărâmături.

Ergit a spus că a fost scos dintre betonele hotelului cu ajutorul tatălui său, a colegilor și a oamenilor din organizațiile neguvernamentale care au venit din Ankara. „În pungă erau doar 12 măsline”

„Nu știam dacă era zi sau noapte. Era ca și cum aș fi fost acolo de 10 zile. Au fost replici constante când mă aflam sub dărâmături. Încercam să sparg caramizile care cazuseră peste mine cu cotul ca sa simt aer. În timp ce spargeam caramizile am dat de o punga. Erau 12 masline. 32 de ore mai târziu am fost scos din epavă”, și-a povestit experiența Yüksel Ergit.

I s-a acordat primul ajutor în Hatay, apoi a fost transferat la Spitalul Bilkent City din Ankara. „Nu pot să-mi mișc picioarele acum, dar sper că se vor îmbunătăți cu tratamentul de aici. Sunt recunoscător lui Dumnezeu. Vă rog să nu vă pierdeți speranța.” el a spus.

„Acesta este un miracol. Dumnezeu mi l-a dat pe fiul meu pentru a doua oară. O dată la naşterea lui și a doua oară acum”, a spus Şükrü Ergit, tatăl lui Yüksel Ergit .