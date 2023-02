NASA a publicat imagini cu așa-numita „lumină ascunsă” emisă de „cele mai fierbinți elemente” care alcătuiesc atmosfera exterioară a Soarelui, cunoscută și sub numele de coroană solară. Acestea au fost realizate de telescopul NuSTAR. Imaginile ar putea ajuta la dezlegarea unor enigme despre Soare, încă neexplicate de către știința actuală.

Ochiul uman nu poate percepe toată lumina emisă de către soare, chiar și într-o zi extrem de senină. NASA a reușit să surprindă inclusiv acea „lumină ascunsă” ochiului uman, grație telescopului cu raze X NuSTAR („Nuclear Spectroscopic Telescopic Arrray”), care a captat cele mai fierbinți zone din atomosfera solară, care emit raze X de energie foarte mare, relatează Digi24.

Why is the Sun’s corona 100x hotter than its surface? NASA’s NuSTAR telescope took images of hidden light emitted by the hottest material in the Sun’s atmosphere. The observations may help scientists solve one of the biggest mysteries of our nearby star: https://t.co/gaoLj6PrKa pic.twitter.com/ZzHSoheHEG