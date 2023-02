Antrenorul principal al echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu anunță că, deși au fost primit oferte în această iarnă, Raul Opruț și Daniel Paraschiv vor continua la Sibiu. Luni, 13 februarie este ultima zi în care se mai pot face transferuri. Până acum, nicio ofertă nu a mulțumit și clubul sibian, dar și jucătorul dorit.

”Au fost oferte și pentru Raul și pentru Para, dar amândoi vor să rămână. Aceasta este discuția pe care am avut-o eu cu ei, nici sumele oferite, cel puțin de către echipa din Ungaria nu au fost corecte, din punctul meu de vedere. Mai sunt doar două zile de transferuri și sper ca ei să rămână. Poate sunt subiectiv, dar nu cred că vreun antrenor își dorește plecarea vreunuia din jucători. Sunt realist, dacă era vreo ofertă foarte bună și pentru ei și pentru club, era normal să le dai drumul. Dar, nu cred că vor pleca. Sper să nu am vreo surpriza în aceste două zile rămase din perioada de transferuri” a spus Marius Măldărășanu.

Tehnicianul s-a gândit să demisioneze în vara trecută, împreună cu Dani Coman, când erau mari probleme financiare. A avut același gând și vineri, după decizia TAS, în care Sibiul a rămas fără 9 puncte, însă noaptea albă a fost un sfetnic bun. ”Măldă” nu pleacă de la Sibiu în momentele grele și se gândește cu prioritate la bine echipei. ”Nu regret că am rămas, am avut un an extraordinar. M-am gândit, e drept, dar până la urmă, lucrurile au fost gestionate foarte bine. Recunosc și că după decizia TAS m-am gândit dacă e cazul să renunț, dar nu am lăsat echipa la greu și nici acum nu o las. Însă, nimeni nu se gândește la tine și sunt ferm convins de asta. Și ca fotbalist am fost un jucător de echipă, așa am făcut și ca antrenor, mă gândesc la binele clubului, nu știu dacă vreodată se va gândi cineva la mine. Acum sunt la Hermannstadt și voi face totul alături de jucători și de cei din conducere ca să ne atingem obiectivul” a mai precizat Marius Măldărășanu.