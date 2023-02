Iarna își face în continuare simțită prezența. Strada Hodrea din Gura Râului este acoperită de gheață și zăpadă, iar din aceste motive, luni dimineața o ambulanță nu a putut ajunge la casa unui pacient.

Un cititor ne-a semnalat faptul că în această dimineață, un echipaj SMURD care încerca să ajungă la un pacient a întâmpinat mai multe probleme pe strada Hodrea. Aceasta este acoperită de gheață, iar urcarea a fost una dificilă. Răzvan, tânărul care ne-a semnalat problema, susține că până la acest moment strada nu a fost deszăpezită, iar pentru a-l duce pe tatăl său la spital, a fost nevoie de șase oameni care să îl ducă până la salvare.

„Tatăl meu are picioarele amputate, are 24 de operații cu anestezii totale și probleme de sănătate, iar noaptea trecută de la ora 4 i-a fost rău și avea dureri groaznice, așa că am chemat ambulanța. La noi în Gura Râului pe strada Hodrea, nu este pic de nisip, de sare, nu este nimic. A venit salvarea, poliția și pompierii și abia am ajuns până într-un anumit punct cu salvarea. De acolo a trebuit să îl luăm șase persoane și să coborâm la vale pe panta plină de gheață. Au pus toți oamenii cenușă, rumeguș, tot ce au avut ca să nu alunecăm și să nu simtă durerea. A durat o oră jumătate până au putut să îl ia. Este o foarte mare problemă, străzile nu sunt deszăpezite. A cumpărat domnul primar pluguri, a cumpărat de toate, dar nu sunt băgate” ne-a spus Răzvan.

Reprezentanții ISU ne-au transmis faptul că pacientul a fost preluat în siguranță. „Din cauza drumului greu accesibil, echipajul SMURD nu a putut ajunge la locația indicată, fiind nevoit să oprească ambulanța la câteva case distanță. Pacientul a fost preluat însă în siguranță de paramedicii SMURD și transportat la UPU Sibiu” a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Strada este prea îngustă pentru a băga buldoexcavatorul

Primarul susține că nu poate pătrunde cu buldoexcavatorul pe strada Hodrea, iar în zonele accesibile s-a realizat deszăpezirea. „Au fost lăsați cu ani în urmă să își facă case pe domeniul public, până în coastă, unde nu poți urca cu nimic, abia urci vara cu mașini mici, dar acum nu se poate. Avem buldoexcavator și am deszăpezit peste tot pe unde am putut intra cu el, dar acolo nu se poate intra, este prea îngust. Asta este realitatea. Și-au făcut construcții fără forme legale, fără autorizații în zone inaccesibile. Până unde am avut posibilitatea am deszăpezit” ne-a spus Gheorghe Călin, primarul din Gura Râului.