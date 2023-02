Centrul Chinologic Sibiu a pregătit mai mulți „eroi” care acum salvează zeci de vieți după cutremurul produs în Turcia. Câinii pregătiți de specialiștii din Sibiu caută printre ruine zi și noapte persoanele care au rămas captive sub dărâmături, în urma cutremurului care a avut loc acum o săptămână.

Imediat după catastrofa din Turcia, România a trimis o echipă de ajutor formată dintr-un modul specializat de căutare-salvare RO-USAR din cadrul IGSU cu doi câini și camere telescopice si senzori de mișcare si acustici, o echipă de căutare-salvare cu doi câini antrenați pentru astfel de situații din cadrul Asociației Câinilor Utilitari, medici și asistenți ai UPU-SMURD București (Floreasca) și ofițeri de legătură din cadrul DUS. Echipajul total este format din 58 de membri.

Dintre câinii eroi ajunși în Turcia doi dintre ei au fost pregătiți la Centrul Chinologic din Sibiu. Este vorba despre Thor și Speedy, doi câini ciobănești din cadrul IGSU, care caută non-stop persoane aflate încă sub ruinele clădirilor căzute după cutremur în zona Hatay, Antakya. Aceștia au fost pregătiți la Sibiu timp de patru luni de zile, pentru a putea salva vieți într-o astfel de situație catastrofală. Akim și Zura sunt alți doi câini atestați la Sibiu, care în acest moment se luptă pentru a salva zeci de persoane prinse sub dărâmături.

„Noi sperăm că vom salva multe persoane de sub dărâmături”

Până în prezent câinii pregătiți la Sibiu și nu numai au găsit zeci de persoane în viață sub clădirile prăbușite. „Câinii se descurcă foarte bine pentru că aseară am fost într-o recunoaștere împreună cu colegii de la clubul câinilor utilitari și am căutat între dărâmături, sub planșee. Au fost efectuate misiuni prin care s-a semnalat prezența unor persoane, ulterior operațiunile de salvare au fost continuate de turci. Noi stăm cât timp este nevoie, nu avem un ordin de încheiere a misiunii. Noi sperăm că vom salva multe persoane de sub dărâmături”, spune Plt. adj. Nicu Daniel Mihai care salvează vieți cu ajutorul lui Thor.

Referitor la situația din Turcia, Daniel Mihai spune că situația este dramatică, iar misiunea de a salva cât mai multe vieți continuă. „Am ajuns luni în Turcia, imediat după producerea evenimentului. Este o situație dramatică în aceste momente. Intervențiile pe care echipele românești le fac sunt caracterizate prin misiuni de recunoaștere în zonele arondate de autoritățile turcești. Verificăm fiecare clădire în parte și ne asigurăm că am găsit toate persoanele în viață prinse sub ruine”, adaugă Plt. adj. Nicu Daniel Mihai.

Câinii eroi aduși din România în Turcia sunt împărțiți în două grupe astfel încât căutările să fie cât mai eficiente. Printre cei care salvează vieți cu ajutorul câinilor se află Plt. adj. Daniel Chiriță cu cainele Speedy, Romică Chințoi, alături de câinele Zura, și Mihai Negoiță cu Akim.

