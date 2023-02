Eric de Oliveira și-a investit o parte din banii câștigați în fotbal într-o afacere de suflet la Mediaș. Fostul atacant brazilian e atras și de televiziune, fiind în prezent expert la Prima Sport, unde analizează meciurile din Liga 1 după fiecare etapă

Retras brusc din activitate în vara lui 2021, din cauza unor probleme medicale, care i-au cauzat și o depresie severă, Eric n-a părăsit România și a rămas atașat de țara unde s-a împlinit fotbalistic. Și-a construit o casă nouă și gestionează un restaurant, în centrul orașului de 50.000 de locuitori. În plus, e mereu pe drumuri spre Cluj, acolo unde este expert pentru Prima Sport: “Fac naveta, mai dorm acolo. Îmi place!”.

Ce s-a întâmplat cu afacerile lui Eric: primii ani pe plus, apoi pierderi

„Am pornit la început pe ideea de cafenea, apoi s-a transformat în pizzerie. Afacerea am pornit-o când eu am ajuns în Qatar. Am găsit inițial un loc cu chirie, iar mai apoi spațiul unde ne aflăm acum, în centrul Mediașului, pe care l-am cumpărat. Am întrebat-o pe soția mea dacă vrea să se ocupe, să gestioneze totul, eu fiind mereu plecat de acasă. Tot ce e făcut aici e făcut de mâna ei! Bunica și mama mea au fost bucătărese în trecut, iar visul meu a fost să am un restaurant”, spune Eric.

Lumea a fost entuziasmată la început, dar problemele au apărut odată cu pandemia. A trebuit să pună pe pauză afacerea, să nu mai primească clienți în interior din cauza restricțiilor. Lipsa experienței a contat și târziu și-a dat seama că putea face livrare la domiciliu. În 2020 și 2021 a terminat pe plus din punct de vedere financiar.

Burgerii sunt specialitatea casei în restaurantul lui Eic

„Nu a fost prima mea afacere. Am mai încercat unele și am luat țeapă, din păcate! O țeapă mare am luat-o dintr-o afacere în care vindeam mâncare de păsări, în Brazilia. Am mai deschis și un restaurant tot acolo, dar n-a mers. Când am făcut investiția aici, la Mediaș, am fost inteligent”, ne dezvăluie brazilianul.

Chiar dacă e oprit pe stradă și toată lumea îl cunoaște, Eric are și o dezamăgire: „Aici foarte multă lume vine din afara orașului! A venit galeria lui U Cluj, cei de la Hermannstadt, cei de la CSA Steaua… Toată lumea mi-a spus că dacă aveam afacere asta în alt oraș era cu totul și cu totul altceva. Am impresia că am deschis un restaurant bun într-un oraș nepotrivit!”.

Pe lângă implicarea lui, a surorii și a soției, restaurantul specializat pe burgeri are în total șapte angajați: „Bucătarul care mi-a făcut tot meniul, cap-coadă, e venit din Brazilia. Sunt cei mai buni burgeri pe care eu i-am mâncat! Și nu sunt deloc subiectiv. Sută la sută, obiectiv. Am în telefon o notiță unde dau note burgerilor pe care-i mănânc. În București, în Pipera l-am mâncat pe cel mai bun din România. La mine, aici, vedeta e Copacabana, la 36 de lei, cu cartofi și sosuri”.

„Mă atrage mult televiziunea”

Cum arată planurile de viitor ale lui Eric? “Am un contract cu cei de la Prima Sport, este un proiect bun, care mă atrage, de suflet. Îmi place mult, mă atrage mult televiziunea. În trecut am refuzat multe oferte pentru că eram la Mediaș, departe de București, și era greu să ajung acolo. Acum merg la Cluj când sunt chemat, dorm la un prieten, îmi place mult ce fac”.

Eric alături de Cristi Dulca și jurnalistul Mădălin Negoiță, în platoul Prima Sport

Și recunoaște că pentru mirajul televiziunii are “momente în care mă gândesc să vând restaurantul!”. Interes și posibili cumpărători au existat, dar negocierile continuă: “Am avut deja două întâlniri, dar momentan nu s-a ajuns cu prețul la pretențiile pe care le avem noi. Prefer să rămână confidențială suma pe care o vrem, spun doar că este o sumă realistă”.