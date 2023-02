Atacantul Gabriel Iancu a semnat până în vară cu FC Hermannstadt, după ce în prima parte a sezonului a jucat la FC U Craiova 1948.

„Am semnat până în vară, în iunie. Am contractul cu Akhmat suspendat din cauza războiului și pot să merg împumut la orice echipă, mai am contract cu rușii până în iunie 2024. M-a atras foarte mult acest proiect, pentru că am fost foarte dorit de cei din conducerea clubului. A contat foarte mult pentru mine acest lucru. Am vrut să plec de la Craiova, pentru că am dorit să merg la o echipă unde să pot juca mai mult. Sper să o pot ajuta pe Hermannstadt să își îndeplinească obiectivul”, a declarat Gabriel Iancu, pentru Gazeta Sporturilor.

Fotbalistul format la Academia Hagi a strâns 4 selecții pentru Echipa Națională de Fotbal a României, dar și alte 8 prezențe pentru reprezentativa U21, pentru care a înscris de două ori. El are un palmares impresionant: 4 campionate câștigate cu FCSB (3) și Viitorul Constanța, o Cupă a Ligii și o Cupă a României cu FCSB și două Super Cupe cu FCSB și Viitorul Constanța. Gabi Iancu a fost golgheterul primei ligi de fotbal a României în sezonul 2019 – 2020 (18 goluri), când evolua pentru Viitorul Constanța.

Gabi Iancu este cotat la suma de 700.000 euro pe site-urile de specialitate, iar pe CV-ul său se mai regăsesc echipe ca Viitorul Constanța, FCSB, Karabukspor (TUR), Termalica (POL), F.C.Voluntari, Dunărea Călărași, Akhmat Grozny (RUS), Farul Constanța și F.C. U Craiova 1948. În tricoul lui FCU Craiova 1948, Gabriel Iancu a adunat, în acest sezon 17 apariții, reușind să marcheze două goluri și să dea o pasă de gol.

Venirea lui Gabi Iancu încheie perioada de transferuri la FC Hermannstadt. Oficialii clubului sibian au transmis că în această iarnă nu mai pleacă și nu mai vine nimeni.