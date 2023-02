După înfrângerea de la Ploiești, scor 0-2, antrenorul FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu nu își explică eroarea lui Bejan de la primul gol și spune că echipa sa a făcut o primă repriză bună.

”Dacă nu vezi meciul te gândești că a fost o victorie fără drept de apel, dar prima repriză a fost una dintre cele mai bune din acest sezon ca și joc, am pus presiune pe adversar. Ei au fost pragmatici, au încercat pe contraatac, dar a apărut o greșeală care nu poate exista în fotbal. Nu se face o astfel de gafă într-un moment în care faza nu anunța nimic. A venit și golul doi după un corner. La 2-0 e ușor să te închizi, chiar dacă aveam superioritate, ne-am încăpățânat să aruncăm mingi direct pe atacanți, trebuia să ducem mingea la margine și să venim cu centrări plus combinații, așa trebuie să joci când se joacă foarte aglomerat. La 2-0, era normal că se vor închide și vor încerca contraatacul. Îi felicit, au câștigat trei puncte, în tur și noi am câștigat în minutul 94, ăsta e fotbalul. ” a spus tehnicianul la microfonul Digi Sport.

”Greșelile nu sunt din cauza mentalului”

”Măldă” nu mai vrea să dea vina la eșecuri pe decizia TAS, de penalizare cu nouă puncte și este convins că atacanții sibieni vor puncta jocurile următoare. ”Astea sunt lucrurile noastre în vestiar, s-au văzut greșelile, dar nu o să dau la televizor într-un jucător. Vom analiza, sunt greșeli cum nu cred că eu antrenor care să te învețe ce să faci la faza aia. În prima repriză am avut joc bun, cu posesie. Că nu am marcat este o problemă de moment, probabil vom marca în meciurile următoare și jucătorii își doresc. De data asta cred că meritam mai mult datorită jocului. Cu 2-0 foarte devreme, nu am cuvinte, nu aș vrea să mă descarc și apoi să îmi pară rău. Greșelile nu s-au făcut din cauza mentalului. Nu trebuie să le punem pe seama celor 9 puncte. Ne afectează, dar nu aș vrea să mai vorbesc despre asta”.

Tehnicianul așteaptă ca noul venit, Gabi Iancu să aducă un plus în ofensivă. ”A venit Gabi Iancu, este un jucător cu calitate tehnică. Avem nevoie de jucători, de lot, pentru că vor fi meciuri multe, în play-out va fi un alt campionat, orice jucător cu calitate și care se va pune în slujba echipei este binevenit și va juca”, a spus Marius Măldărășanu.

”Măsura de depunctare este prea dură”

Antrenorul sibienilor a vorbit și despre depunctarea suferită de Hermannstadt și crede că măsura luată împotriva clubului este mult prea dură. ”La finalul anului, lucrurile au fost foarte în regulă. Acum, mai sunt niște mici întârzieri care se strâng la un moment dat. Trăirile mele li se întâmplă multor antrenori, ăsta este fotbalul românesc, sunt doar câteva echipe care își doresc performanța și fac ce trebuie ca situație financiară, restul ne chinuim. Acea depunctare mi se pare foarte dură. Am pierdut în total 9 puncte, pentru trei spețe. Nu poți să faci lucrul ăsta dacă vrei să ajuți fotbalul. Poți să iei câte un punct, apoi după o lună vezi daca s-a regulat, dacă nu iei trei puncte, apoi șase. Așa, însă, o echipă poate ajunge în faliment, noi dacă nu băteam pe Farul și CFR eram acum pe ultimul loc! Dacă o echipă nu bate 16 etape și câștigă un meci și este lângă tine, asta arată valoarea celor nouă puncte. Trebuie ca totul să se joace pe teren. Trebuie să existe și reguli și cluburile să plătească, dar este prea dur, nu poți să iei nouă puncte dintr-o dată, așa sunt patroni care renunță pur și simplu. Suntem o nou-promovată care se bate pentru evitarea retrogradării, am vrut să realizăm mai mult, ce s-a întâmplat, pe mine mă depășește și mai aștept puțin. Lumea ne judecă unde suntem acum, nu că am fi fost pe 6 cu cele nouă puncte”, a mai spus Marius Măldărășanu.