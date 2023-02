Fostul jucător al celor de la U Craiova 1948 va evolua pentru Hermannstadt până la finalul acestui sezon.

Atacantul a ajuns la gruparea din Sibiu din postura jucătorului liber de contract, astfel că a putut primi un salariu consistent: 10.000 de euro pe lună, transmite DigiSport.

Ajuns în vara trecută la U Craiova 1948, Gabi Iancu a bifat 17 partide în tricoul formației oltene. Trei goluri și o pasă decisivă sunt reușitele lui Gabi Iancu. 700.000 de euro este cota de piață a lui Gabi Iancu, potrivit Transfermarkt

Gabi Iancu a semnat în vară cu U Craiova 1948, din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de rușii de la Akhmat Grozny.

Transferul lui Iancu la Hermannstadt poate însemna și ”eliberarea” lui Daniel Paraschiv. Atacantul, în vârstă de 22 de ani, are șanse de a pleca la Mol Fehervar, formație din prima ligă a Ungariei.

Paraschiv a mai fost ofertat concret și de Mircea Lucescu, a mărturisit că este o onoare, dar a refuzat-o pe Dinamo Kiev din cauza războiului care se desfășoară în țara vecină.

Florin Bratu, despre refuzul lui Daniel Paraschiv de a merge în Ucraina, la Dinamo Kiev

Florin Bratu, fost internațional român, susține că dacă s-ar fi aflat în situația lui Daniel Paraschiv, nu s-ar fi gândit de prea multe ori și ar fi acceptat să meargă în Ucraina, chiar dacă războiul cu Rusia încă nu s-a încheiat.

”Sportivii sunt destul de protejați. Eu zic că e un context diferit. Paraschiv, dacă mergea aici, avea suportul lui Mircea Lucescu, asta clar. Îl putea ajuta. Acum l-a dori,t dădea și bani pe el, îl și ajuta. Dacă nu era Mircea Lucescu, era diferit, spuneai că poate ești singur acolo, că nu te integrezi.Echipele nu prea stau acolo, se antrenează în alte părți. Îl înțeleg, dar nu în totalitate. Eu m-aș fi dus. Dacă eram în locul lui și aveam oportunitate asta, m-aș fi dus.Poate nu te mai întâlnești cu oportunitatea asta peste un an, jumăte de an. Din informațiile pe care le am și eu, ei sunt oarecum protejați acolo”, a spus Florin Bratu, la Liga Digi Sport.