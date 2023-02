Raul Opruț, fundașul stânga al echipei FC Hermannstadt spune că vina pentru eșecul suferit luni seară, la Ploiești aparține doar jucătorilor.

”Suntem fericiți că am ieșit cu bine de pe un astfel de teren. Nu a fost la fel de execrabil ca la meciul Petrolul – Chindia, dar pe partea stânga, în a doua repriză a fost doar gheață. Nu înțeleg cum se poate juca pe astfel de terenuri. Nu pot să spun că am făcut un meci foarte prost, am făcut două greșeli. Ne asumăm vina, suntem jucători cu experiență, foarte mulți avem jocuri la Liga 1 și noi am pierdut meciul ăsta, nu staff-ul tehnic. Am avut om în plus, am încercat să punem presiune în careul lor, din păcate nu au reușit să reducem diferența și să redeschidem meciul, trebuie să muncim mai mult. Din etapa viitoare speră să adunăm cât mai multe puncte” a spus fundașul stânga la Digi Sport, după finalul jocului de la Ploiești.

Internaționalul sibian crede că așteptarea verdictului de la TAS a adus nesiguranță la echipă, iar în jocul cu Petrolul, primul după aflarea verdictului, aceasta s-a resimțit din plin. ”Toată chestia asta cu depunctarea, cu așteptarea verdictului de la TAS a creat o nesiguranță în jurul echipei. Dacă aveam cele 9 puncte sau dacă verdictul se dădea mai rapid, altfel era situația. Ne-a afectat decizia săptămâna asta și poate am fost puțin intrat timorați și e normal, cu nouă puncte se schimba totul. Și la Juventus se resimte, nu e ceva anormal. În meciul ăsta s-a simțit mai mult ca niciodată. Urmează un meci greu, jucăm acasă, sperăm să câștigăm, să ne revenim și să facem o serie bună. Vrem să încheiem cu bine sezonul regular”, a mai transmis Raul Opruț.