Nunțile clasice sărbătorite în restaurante nu se mai numără printre preferințele sibienilor. Aceștia au început să fie mai dornici de a petrece evenimentul în natură sau în locuri mai speciale.

Dacă până acum câțiva ani nunta era sărbătorită la restaurant cu sute de invitați, acum sibienii au început să se reorienteze și au ales să își realizeze nunta în locuri cât mai apropiate de natură. „Se cere foarte mult o locație afară, se caută foarte mult outdoor-ul, lângă un lac, într-o pădure, pe plajă. Lumea încearcă să iasă din săli” ne-a spus Alexandra Diaconu de la Ale Dia Events.

O altă tendință care a apărut în Sibiu este nunta realizată în hambar. „Am organizat nunți în hambare rustice, am făcut și în aer liber, fără nimic indoor. Se organizează nunți în hambare de la țară, vechi. Este unul la Veseud, lângă Agnita” ne-a spus Sever de la SEVER SOUND EVENTS.

Au început să apară nunțile în castel sau la cabană

O nuntă inedită realizată de Ale Dia Events a avut loc anul într-un castel. Petrecerea a fost mai „intimă”, dar extravaganța evenimentului nu a lipsit. Nici ornamentele speciale nu lipsesc, iar SEVER SOUND EVENTS a avut de pregătit masa mirilor în formă de vapor.

Tot printre noutățile în materie de organizare de nuntă se numără și petrecerea la o cabană. „O nuntă specială care mi-a rămas în minte este una în care am fost să îi iau pe miri din aeroport, am mers la cununia religioasă, apoi am urcat la Bâlea Lac, am stat trei zile cu ei și i-am dus înapoi la aeroport. Am făcut și o drumeție pe munte, au fost trei zile de petrecere” ne-a spus Neluțu Dragota – Maestru de ceremonii.

Plimbarea cu balonul și fără dress code

Un alt lucru care a început să devină popular în rândul sibienilor este lipsa dress code-ului de la restaurante. „Anul trecut am organizat o nuntă unde nu aveau un dress code. La început toată lumea era îmbrăcată la „patru ace”, iar după două ore deja toată lumea s-a schimbat în haine lejere. De asemenea, au avut o coregrafie mai deosebită, nu a fost dansul clasic” a spus Neluțu Dragota – Maestru de ceremonii.

„Sugestii mai speciale pe care le-am avut de la miri a fost un balon cu aer cald pe care invitații îl puteau folosi pentru o plimbare și spectacol de dronă precum cele de la festivalul de teatru” ne-a spus Alexandra Diaconu de la Ale Dia Events.