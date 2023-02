O artistă handmade din Sibiu, le oferă sibienilor un cadou de ziua îndrăgostiților. A făcut 150 de inimioara pe care le dă gratis oricui dorește.

Silvia Brus, este o artistă handmade din Sibiu, care anul acesta a vrut să le ofere sibienilor o mică recunoștință de Valentine’s Day. Aceasta a pus 150 de inimioara făcute de ea în fața cafenelei Atrium, în Piața Mică iar doritorii pot lua o inimioară gratis.

„Eu în luna februarie oricum dau clienților cadou la comenzi câte o broșă inimă și atunci m-am gândit să fac treaba asta și pentru sibieni, pentru că ei au fost primi mei clienți înainte să mă dezvolt așa tare. Sibiul m-a făcut să îmi dezvolt pasiunea pentru ce fac și am zis ca să întorc bucuria cu ceva pentru ei” ne-a spus Silvia.

Pregătirile au durat o săptămână

Pregătirile pentru această activitate au durat o săptămână, iar numărul inițial de inimioare ce trebuiau făcute era 100. „Toată această activitate o gândesc cam de o săptămână și cam de atunci am început să modelez inimioarele, printre comenzi. Ieri am fost și am făcut filmarea și azi la prima oară am fost și am atașat la Atrium inimioara și deja am văzut că au început să dispară inimi de acolo. Primesc de la oameni poze și sunt încântați. Sunt 150 de inimi, inițial am zis să fac 100, dar după mi-au ieșit mai multe”.

Oamenii sunt foarte încântați de acest lucru, iar Silvia se gândește să continue tradiția. „În online reacția este neașteptată, abia ce am postat și oamenii primesc foarte bine treaba asta, am primit și poze. Sunt persoane care se întreabă dacă sunt gratis, dacă pot să le ia, lumea se apropie și sunt încântați. Pe panou scrie că sunt gratis. Am vrut să văd cum merge treaba, dar aș vrea să mai fac acest lucru, iar în anii următori aș vrea să fac un număr și mai mare de inimioare” ne-a spus Silvia.