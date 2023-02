Noul jucător al FC Hermannstadt, Gabi Iancu (28 ani) a oferit primul său interviu la Sibiu, după prima ședință de pregătire sub comanda lui Marius Măldărășanu. Mijlocașul ofensiv, care poate juca la fel de bine și vârf sau în bandă este convins că se va integra rapid la noua sa echipă.

”Mi-a plăcut ce am văzut până acum, orașul este frumos, lumea este caldă, băieții m-au primit foarte bine în vestiar. Sper să nu am nevoie de o perioadă de acomodare, oricum nu este timp și sper să ajut băieții să ieșim din situația aceasta, că nu am câștigat de câteva meciuri. Ne focusăm pe următorul meci și sper să luăm cele trei puncte” a spus ultimul sosit în echipa sibiană pentru pagina oficială de socializare a clubului.

Gabi Iancu a avut și un mesaj pentru suporterii echipei FC Hermannstadt. ”Suporterii trebuie să vină în număr cât mai mare la stadion, chiar dacă s-au pierdut cele nouă puncte, chiar dacă nu s-a câștigat în ultimele meciuri, alături de ei ne este și nouă mai ușor și sper să fie al 12-lea jucător.”

Iancu poate debuta la Hermannstadt sâmbătă, 18 februarie, de la ora 14.30, în jocul de pe teren propriu cotând pentru etapa a 26- a primei ligi, cu UTA.