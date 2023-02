Sunt miracolele care le dau speranţă turcilor. La 200 de ore de la cutremur, un tânăr de 17 ani şi un bărbat au fost scoşi în viaţă de sub ruinele unui bloc din provincia Kahramanmaras din Turcia. După mai bine de 201 ore, o profesoară în vârstă de 26 de ani a fost salvată de sub dărâmături. Femeia a supravieţuit după ce blocul de şase etaje în care locuia s-a prăbuşit peste ea, relatează ObservatorNews.

Echipele de intervenţie spun că aud încă voci de sub mormanele de moloz. Însă fiecare clădire prăbuşită ascunde zeci de tragedii. Sunt găsite tot mai des familii întregi îngropate sub ruine. Fostul fotbalist al clubului Chelsea, Christian Atsu, este în continuare căutat. Familia lui stă lângă muntele de moloz sub care acesta s-ar afla şi speră într o minune.

În tot mai multe localităţi puse la pământ de cutremur, suferinţa este înlocuită de furie. Oamenii acuză regimul Erdogan că a închis ochii la neregulile din construcţii, ba chiar le-ar fi fost complice. Nimeni nu înţelege cum clădiri noi s-au prăbuşit.