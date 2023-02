Comisia de disciplină a FRF a decis miercuri că Sepsi a câștigat cu 3-0 partida suspendată cu U Craiova 1948. De asemenea, cele două cluburi au fost amendate, iar oltenii vor juca fără suporteri șase meciuri.

În decizia adoptată se arată că „se sancționează clubul FC U Craiova 1948 SA cu FORFAIT (3-0 în favoarea ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe), cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la șase jocuri disputate în deplasare sau pe teren neutru, și cu o penalitate sportivă de 22.500 lei”, relatează Mediafax.

De asemenea, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe a fost sancționat cu penalitate sportivă de 25.000 lei.

Meciul Sepsi OSK – U Craiova 1948, din etapa a 23-a a Ligii 1, a fost întrerupt în minutul 26 de arbitrul Andrei Chivulete, din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oaspeților.

Marcel Pușcaș, președintele lui U Craiova 1948, a contestat verdictul Comisiei și a anunțat că gruparea olteană va face în prima instanță apel în România, apoi, dacă hotărârea nu se va schimba, va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

”Este ciudat, nu știu ce se va întâmpla cu competiția până la un verdict de la TAS. Cine a luat această decizie trebuia să se gândească de două ori. Să te duci undeva pe la sfârșitul play-off-ului, ca termen, și să ne dea nouă dreptate TAS. Să piardă meciul Sepsi, pentru deficiențe de organizare. Ce se va întâmpla atunci în campionat?

Cea mai simplă soluție era să se rejoace meciul, fără suporteri. Vina cea mai mare nu o are Chivulete, el a aplicat regulamentul. Vina cea mai mare o are observatorul, care trebuia să ia măsurile de rigoare, plus organizatorul jocului. Regulamentele sportive nu pot să bată nicio lege din România. Regulile sportive trebuie mulate după legislația în vigoare.

Trebuia să ia măsura de evacuare a suporterilor. Nu vom lăsa lucrurile așa. Vom face apel și dacă și acea decizie ne va fi defavorabilă, mergem la TAS. S-a mai câștigat campionatul în România la TAS. Suntem de râsul Europei, cu spețele cu care mergem la TAS. Am discutat cu cineva de acolo recent”, a transmis Marcel Pușcaș, la emisiunea Liga Digisport.