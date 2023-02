O nouă clădire de birouri prinde contur în zona industrială de vest a Sibiului. Zacaria a demarat, încă de anul trecut, lucrările la modernizarea unui corp de clădire cu o suprafață de 3.000 mp, urmând ca spațiile să fie disponibile spre închiriere începând cu luna aprilie. Spațiile de office vor fi amenajate la standarde moderne și vor beneficia de o componentă importantă de energie verde.

Clădirea este situată pe strada Alba Iulia, nr. 77A, în incinta Zacaria Retail Center, un centru comercial devenit hubul principal pentru mobilier, accesorii pentru casă și decorațiuni din oraș. Din cei 3.000 mp, în curs de amenajare, mai sunt disponibili pentru închiriere aproximativ 1.600 mp. Totodată, proiectul va deveni noul sediu principal al Zacaria, compania urmând să-și relocheze activitatea aici în următoarele săptămâni.

Cu privire la dotările spațiilor, acestea vor beneficia de instalații HVAC de încălzire și răcire, iluminat LED, pardoseli placate cu mochetă, loc de luat masa, grupuri sanitare, acces la logie proprie, precum și de contorizarea individuală a utilităților. Un alt aspect important este dat de numărul de locuri de parcare generos care poate fi pus la dispoziția angajaților chiriașilor, existând mai bine de 200 de locuri de parcare disponibile. „Mereu am fost aproape de clienții noștri, indiferent de sectorul de real estate în care am activat. Inclusiv pe zona de office dăm dovadă de foartă multă flexibilitate, fiind dispuși să lucrăm împreună cu viitorii chiriași pentru a proiecta și compatimenta inteligent spațiul conform nevoilor lor, nevoi ce se dovedesc din ce în ce mai complexe după ieșirea din pandemie și intrarea într-o perioadă hibridă de work from home alternat cu zilele petrecute la birou.”, a declarat Marius Moga, Director Marketing & Vânzări Zacaria.

Planurile imediate nu se opresc aici, astfel că Zacaria face demersuri pentru a instala panouri fotovoltaice în scopul furnizării de energie către viitori chiriași, venind în sprijinul acestora pentru reducerea costurilor cu utilitățile. Mai mult decât atât, în cadrul proiectului vor fi instalate stații de încărcare pentru mașini electrice, astfel că atât angajații din zona de office, cât și vizitatorii centrului comercial vor beneficia de încărcare rapidă pentru mașinile electrice. Totodată, într-o etapă următoare de extindere a complexului, dezvoltatorul are în vedere construirea unui restaurant de tip fast-food de aproximativ 200 mp. “Lucrăm constant pentru a oferi cât mai multe beneficii clienților din această locație. Deja discutăm despre un reper în materie de mobilă și accesorii, iar odată cu dezvoltarea zonei de office și atragerea unui fast food renumit, vom considera acest proiect ajuns la maturitate. Avantajul proiectului nostru este că beneficiază de o parcare cu adevărat generoasă și oferă acces rapid atât către zona centrală, dar și către zona de vest.”, a mai declarat reprezentantul companiei.

Deși compania este recunoscută mai degrabă pentru dezvoltările rezidențiale și industriale, Zacaria a dezvoltat în ultimii 10 ani peste 7.500 de mp de clădiri de birouri, cele mai moderne fiind spațiile construite pentru Kuka Systems in Sibiu, cu o suprafață de peste 2.000 mp, și pentru EBM Papst în Oradea, cu o suprafață de 1.300 mp. Odată cu finalizarea proiectului în derulare, compania va depăși borna de 10.000 mp dezvoltați.