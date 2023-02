Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineaţa, cod galben de ceață în mai multe localități din județul Sibiu, cât și în alte regiuni. De asemenea, există posibilitatea să se formeze ghețuș.

Avrig, Tălmaciu, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Turnu Roşu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Cârţişoara, Cârţa sunt localitățile vizate de meteorologi, potrivit Digi24.

Până la ora 11:00, în judeţul Caraş-Severin, în localităţile Moldova Nouă, Bozovici, Pojejena, Berzasca, Prigor, Topleţ, Sicheviţa, Sasca Montană, Lăpuşnicu Mare, Bănia, Dalboşeţ, Coronini, Eftimie Murgu, Ciclova Română, Gârnic, Şopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăş, Ciuchici, se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. De asemenea, până la ora 10:00, în judeţele Alba (în localităţile: Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Teiuş, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Şona, Mihalţ, Pianu, Lopadea Nouă, Daia Română, Stremţ, Sâncel, Şpring, Sântimbru, Ciugud, Şibot, Mirăslău, Săliştea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noşlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Roşia de Secaş, Hopârta, Rădeşti, Cut, Ohaba), Covasna (în: Târgu Secuiesc, Covasna, Zăbala, Sânzieni, Ghelinţa, Cernat, Turia, Ojdula, Catalina, Boroşneu Mare, Reci, Lemnia, Poian, Brateş, Mereni, Moacşa, Dalnic), Braşov (Făgăraş, Victoria, Şinca, Recea, Mândra, Voila, Şercaia, Hârseni, Viştea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguş), Sibiu (în: Avrig, Tălmaciu, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Turnu Roşu, Arpaşu de Jos, Boiţa, Cârţişoara, Cârţa), Cluj (localităţile: Cluj-Napoca, Gherla, Baciu, Apahida, Gilău, Floreşti, Mihai Viteazu, Săvădisla, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Feleacu, Jucu, Mica, Căpuşu Mare, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Gârbău, Câţcău, Vad, Petreştii de Jos, Sănduleşti, Ciurila, Tureni), precum şi în zona depresionară a judeţului Harghita (respectiv zona localităţilor: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu) şi în zona depresionară a judeţului Braşov (localităţile: Braşov, Săcele, Zărneşti, Codlea, Râşnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăviţa, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apaţa, Măieruş, Crizbav, Ormeniş) se va semnala local ceaţă care, determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.