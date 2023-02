Situația noului Spital Județean a fost discutată în cadrul unei conferințe de presă susținută de Premierul Nicolae Ciucă la Sibiu. Acesta susține că spitalul nu a putut primi finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență deoarece proiectul era prea mare, însă cu siguranță va primi finanțare prin Programul Operațional de Sănătate.

Întrebat despre situația finanțării noului spital, premierul Ciucă a spus că au trebuit respectate anumite limite impuse. „În PNRR nu a putut fi inclus niciun astfel de spital care a depășit suma de 200-250 de milioane de euro pentru că am avut o condiție de la Comisia Europeană ca din minimum 25 de proiecte de spitale care vor fi construite prin finanțare prin PNRR, cel puțin trei să fie mari și celelalte să fie de dimensiuni mai mici. Discutând de o sumă de aproximativ 1,1 miliarde de euro vă dați seama că un spital de 500 de milioane de euro nu putea să se încadreze și să lase spațiu financiar pentru încă două spitale mari și 22 mai mici. Ca atare, am luat decizia să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem și prin Ministerul investițiilor și proiectelor europene, am stabilit ca prin Programul Operațional de Sănătate să asigurăm fondurile necesare, inclusiv prin împrumut de la Banca Europeană de Investiții (BEI), astfel încât spitalele care au rămas în afara listei aprobate să poată să fie finanțate. Ca atare, va fi finanțat prin Programul Operațional de Sănătate” a declarat Ciucă.

Premierul României afirmă că finanțarea prin POS a fost o decizie luată la nivelul coaliției și urmează să fie aprobate decizii la nivelul Ministerului Sănătății. „Era absolut incorect dacă ne duceam doar cu un singur spital și neglijam celelalte județe care la rândul lor au nevoie de construcții similare, cred că suntem oameni responsabili atunci când venim în fața oamenilor și le spunem asta este soluția pe care am găsit-o, nu avem alta în momentul de față” a mai spus acesta.

Citește și: Conferință de presă a Premierului Nicolae Ciucă la Sibiu