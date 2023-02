Măgura Cisnădie a pierdut la scor joi seara, 23-35 cu CSM București, într-un joc din etapa a 16-a a Ligii Florilor. A fost însă un rezultat firesc, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două echipe. CSM București este lider și pare greu de crezut că mai poate rata titlul, dar este calificată și în sferturile Ligii Campionilor.

Antrenorul Măgurii, Alexandru Weber (FOTO: CSM București) spune că scorul putea fi mult mai strâns, dacă jucătoarele sale ar fi fructificat situațiile clare de gol.

”Am jucat bine primele 22 de minute, apoi am avut din nou foarte multe greșeli neforțate, cred că avem cel puțin 10 pase la adversar, plus 4 aruncări de la 7 metri ratate. Dar, mă bucur că am reușit să ne creăm câteva situații clare de a marca, dacă eram mai exacți la finalizare, scorul era mult mai strâns. Când joci cu o echipă de asemenea calibru, greșelile te costă foarte mult” a spus Alexandru Weber, la finalul jocului cu CSM București.

Măgura nu are timp de respiro și va juca duminică, de la ora 18.00, la Cisnădie, cu Gloria Buzău, în runda 17 din campionat.