Actorul american Bruce Willis suferă în prezent de o formă de demenţă incurabilă, potrivit unui nou diagnostic medical, care a fost anunţat joi de familia sa. Până acum nu a fost găsit un tratament pentru boala sa.

Actorul în vârstă de 67 de ani a suferit iniţial de afazie, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale. Dar de anul trecut, “boala lui Bruce a progresat şi avem acum un diagnostic mai precis: demenţă frontotemporală“, au explicat apropiaţii săi într-un comunicat, relatează Adevărul.

„Din păcate, dificultăţile de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce“, a explicat familia, spunând că “se simte împăcată că are în sfârşit un diagnostic clar“. Degenerescenţa frontotemporală (FTD) este o boala neurodegenerativă, înrudită cu boala Alzheimer. Persoanele cu DFT pot avea probleme de memorie, modificări de comportament sau dificultăţi de vorbire sau de mişcare.

„În prezent, nu există niciun tratament pentru această boală, o realitate care sperăm să se schimbe în anii următori“, a subliniat familia.

„Pe măsură ce starea lui Bruce progresează, sperăm că media se vor concentra pe scoaterea la lumină a acestei boli care necesită mult mai multă conştientizare şi cercetare“, au adăugat cei apropiaţi.

Bruce Willis a debutat ca actor în prima parte a anilor 1980, când a interpretat roluri secundare în mai multe filme, inclusiv în producţia “The Verdict”, regizată de Sidney Lumet. Cariera lui a cunoscut o ascensiune explozivă în a doua jumătate a acelui deceniu datorită rolului principal din serialul “Moonlighting”, produs de postul ABC şi în care a jucat alături de Cybill Shepherd, precum şi interpretării poliţistului John McLane în filmul de acţiune “Die Hard” din 1988, care i-a oferit starului american primul rol principal într-o franciză majoră, după ce pelicula originală a avut parte de două continuări în anii 1990. Într-o carieră interpretativă de patru decenii, filmele sale au obţinut încasări cumulate de peste 5 miliarde de dolari. Printre celelalte producţii de succes din filmografia starului hollywoodian se află pelicule precum “The Last Boy Scout” (1991), “Pulp Fiction” (1994), “12 Monkeys” (1995), “Last Man Standing” (1996), “The Fifth Element” (1997), “Armageddon” (1998), “The Sixth Sense” (1999), “Hart’s War” (2002), “Tears of the Sun” (2003), “Hostage” (2005), “Lucky Number Slevin” (2006), “Surrogates” (2009), “Moonrise Kingdom” (2012), “Rock the Kasbah” (2015) şi “Motherless Brooklyn” (2019).

Bruce Willis a fost nominalizat de cinci ori la Globul de Aur, câştigând un premiu pentru rolul din serialul “Moonlighting”, şi de trei ori la premiile Primetime Emmy, obţinând două trofee pentru rolurile din “Moonlighting” şi “Friends”. A fost recompensat şi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame în anul 2006.