Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deblocat licitația pentru lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Făgăraș după aproape trei luni în care procedura de achiziție a fost suspendată. Ofertele pentru acest tronson pot fi depuse până la data de 27 februarie.

Noul termen pentru depunerea ofertelor pentru lotul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș este 27 februarie, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), notează economedia.ro. CNAIR a lansat licitația pentru proiectarea și execuția celor patru loturi ale Autostrăzii Sibiu-Făgăraș în vara anului 2022, dar primele trei tronsoane au fost contestate cu decizii de admitere la CNSC. Pentru lotul 2, celebru pentru episodul cu bardoul (animalul rezultat din încrucișarea între un armăsar și o măgăriță) WeBuild (Astaldi) a depus contestație în noiembrie, iar Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a obligat CNAIR să transmită constructorilor răspunsuri clare.

La o jumătate de an de la lansarea licitației, lotul 2 a fost deblocat, loturile 1 și 3 sunt în continuare suspendate, iar pentru lotul 4, CNAIR ar urma să finalizeze evaluarea ofertelor pe 1 martie, potrivit SEAP. Întârzierea proiectului a fost criticată de fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma care a acuzat „răspunsurile în bătaie de joc”. „Compania de Drumuri a răspuns în bătaie de joc la cele peste 1000 de neclarități ale constructorilor referitoare la studiul de fezabilitate. Aceștia au contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor și au avut câștig de cauză pe cele 3 tronsoane dintre Sibiu și Sâmbăta de Sus. Am scris în toamnă despre răspunsurile sub orice critică oferite de CNAIR și, din păcate, am anticipat corect faptul că această nouă dovadă de incompetență va duce la blocarea licitațiilor și la noi întârzieri în semnarea contractelor și finalizarea autostrăzii. Solicit Companiei de Drumuri să tranșeze de urgență problema clarificărilor, să deblocheze licitațiile suspendate și să le finalizeze până la finalul anului. În caz contrar, șansele să circulăm pe autostradă de la Sibiu la Făgăraș înainte de 2028 devin nule”, a spus Horațiu Cosma.

Autostrada Sibiu – Făgăraș are 68 kilometri (cu 5 km. drum de legătură Lot 4), cuprinde 4 loturi, iar durata este de 48 de luni din care primele 12 pentru proiectare și 36 de luni pentru șantier. Tronsonul 1 Sibiu (Boița) – Avrig – Mârșa, lungime 14 kilometri și valoare estimată între 2 și 2,4 miliarde lei. Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km și cu o valoare estimată între 1,7 și 2 miliarde lei. Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B), în lungime de 17,61 km și cu o valoare estimată de 1,836 miliarde lei și 2,1 miliarde lei. Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (cu o lungime de 16,26 km) și Drum de legătură cu DN1 (cu o lungime de 5,65 km), cu o valoare totală estimată 1,1 și 1,37 miliarde lei. Autostrada Sibiu – Făgăraș, o investiție de aproape 7 miliarde de lei, are o durată de realizare de 4 ani. Este prima secțiune a Autostrăzii dintre municipiile Sibiu și Brașov (A3 Râșnov). Pentru secțiunea II Făgăraș – Brașov (48 km) în august 2021 CNAIR a semnat cu SEARCH contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic (termen doi ani), însă pentru A 13 Brașov-Bacău, CNAIR a ratat și a doua licitație pentru finalizarea studiului de fezabilitate. Sursa: economedia.ro