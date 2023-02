FC Hermannstadt caută primul succes din acest an, în disputa de sâmbătă (ora 14.30), de pe Stadionul Municipal, cu UTA, contând pentru etapa 26 din sezonul regular al Ligii 1.

Hermannstadtul nu a câștigat în cele patru jocuri disputate în acest an, în care a scos un singur punct, 1-1 pe teren propriu cu FC Argeș. Astfel, după penalizarea de la TAS de nouă puncte, echipa a ajuns pe locul 13, poziție de baraj, însă are un lot valoros și premise că va ieși rapid din subsolul clasamentului.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu UTA Arad!

Tehnicianul echipei sibiene, Marius Măldărășanu vrea ca jucătorii săi să elimine din joc erorile, care i-au costat puncte în acest an. ”UTA este un adversar dificil, a avut o perioadă destul de lungă de secetă, dar pare că și-a revenit etapa trecută, când a făcut un joc destul de bun. Pe Laszlo Balint îl știu, ne cunoaștem bine și este un antrenor care pune accentul pe organizarea defensivă, asta se vede, UTA este o echipă foarte agresivă. Cred că depindem doar de noi, trebuie să eliminăm greșelile, micile detalii fac în multe situații diferența” a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă susținută după antrenamentul de vineri.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Bejan este suspendat

Suspendarea lui Florin Bejan pentru cumul de cartonașe galbene aduce alte bătăi de cap pentru staff-ul tehnic. Cel mai probabil, pe postul de fundaș central va apărea Antoche. În plus, ultimul venit, atacantul Gabi Iancu nu este la parametrii maximi și nu intră în calcule pentru meciul de sîmbătă. ”Avem ceva probleme de lot, deoarece și Bejan este suspendat. Iancu, Stoica și Baba nu sunt încă la nivelul optim, vom vedea visavis de ei săptămâna viitoare” a anunțat Marius Măldărășanu. În jocul tur, Hermannstadt s-a impus cu 2-1 la Arad, după ”dubla” lui Baba Alhassan, jucător care lipsește mult echipei în ultimele jocuri.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu UTA Arad!

”Fanii să aibă încredere în noi”

Chiar dacă fanii arădeni anunță o prezență numeroasă la partida de pe noua arenă din Sibiu, ”Măldă spune că jocul va fi mai atractiv și cere maai multă unitate în jurul lui FC Hermannstadt. ”UTA are tradiție, cu suporteri, am simțit asta în tur. când am jucat la ei. Ne bucurăm că UTA vine cu suporteri, de asta este fotbalul frumos, îi asteptăm și pe sibieni cât mai mulți la stadion, doar împreuna putem reuși. Fanii trebuie să aibă în continuare încredere în noi, suntem aceiași care am avut rezultate bune. Doar uniți, noi, vestiarul, staff-ul, patroni și suporteri, trebuie să fim toți o singură mână și rezultatele vor veni cu siguranță” a încheiat Marius Măldărășanu.

Echipe probabile:

Hermannstadt: Letica – Butean, Antoche, Ene, Opruț – Mino – Balaure, Biceanu, Petrescu, Oroian – D. Paraschiv.

UTA: Balauru – Benzar, Chindriș, Benga, Abeid – Batha, Anton – Postolachi, Ubbink, R. Pop – Milosevic.

Arbitri: George Găman (Craiova) – Sebastian Gheorghe (Suceava), Adrian Vornicu (Iași).