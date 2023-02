Persoanele care au vandalizat băncile smart și mai multe reflectoare din Piața Mică din municipiul Sibiu au fost identificați de agenții de la Poliția Locală cu ajutorul camerelor de luat vederi. Aceștia sunt din Poplaca, Șelimbăr și Sibiu, iar pentru faptele lor vor răspunde în fața legii.

În urma bunurilor publice vandalizate în centrul Sibiului, agenții de la Poliția Locală au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere. Șase tineri au fost surprinși în timp ce distrugeau băncile smart, dar și câteva reflectoare, din Piața Mică. Înainte de această faptă, ei au distrus și o ghirlandă amplasată la intrarea într-un magazin de pe Pietonala Bălcescu.

„În seara zilei de 1 februarie, în jurul orei 22:20, dispecerul Poliției Locale a observat pe camere un grup de 6 tineri care au distrus o ghirlandă ce împodobea intrarea unui magazin de pe strada Nicolae Bălcescu și au fost dați în urmărire pentru această faptă. O patrulă a Poliției Locale a fost direcționată la fața locului, iar tinerii au fost opriți la Farmacia 24. Trei dintre ei au primit amenzi pentru comportamentul lor antisocial, după ce au fost legitimați: unul era din Poplaca, unul din Șelimbăr și unul din Sibiu. În acel moment nu se cunoștea faptul că au distrus și mai multe bunuri publice”, informează reprezentanții Primăriei Sibiu.

După vandalizarea celor două bănci din Piața Mică și a celor nouă reflectoare din Piața Mică și Piața Mare, Poliția Locală a vizualizat toate imaginile din perioada în care s-a estimat că s-a produs vandalismul și au constatat că aceiași șase tineri au parcurs traseul pe care s-au distrus bunurile publice menționate. Analizând-se înregistrările video, fotografiile cărților de identitate, a rezultat faptul că unul dintre cei 6, un tânăr de 19 ani, este autorul acestor distrugeri. Ceilalți tineri păzeau zona ca să nu fie descoperiți.

„Săptămâna aceasta am denumit împreună cu sibienii noul parc al Sibiului și am deschis un centru de servicii sociale în cartierul Lazaret. Dar tot în această săptămână am calculat pagubele produse de câțiva cetățeni în centrul Sibiului, prin vandalism. Două bănci cu dotări smart din Piața Mică și 9 reflectoare pentru iluminat arhitectural au fost sparte de un grup de tineri. Poliția Locală Sibiu i-a identificat și vor suporta rigorile legii pentru această faptă. Nu sunt primii din păcate, pentru că am mai avut cazuri de vandalizare a copertinelor din stațiile de autobuz, a băncilor și a altor elemente de mobilier stradal, Poliția Locală identificându-i pe unii dintre ei. Sper ca astfel de fapte să fie tot mai rare pentru că sunt bunurile noastre, alte tuturor, care sunt distruse”, a spus Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Acum tinerii în cauză vor trebui să dea socoteală în fața legii pentru că Primăria Sibiu va formula o plângere penală și o va transmite Inspectoratului Județean de Poliție, împreună cu imaginile video și o estimare a prejudiciului cauzat. Între timp, Serviciul Gospodărire se ocupă de repararea daunelor pentru ca sibienii să se bucure în continuare de aceste bunuri publice.