Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu crede că remiza cu UTA este echitabilă, după aspectul jocului. După 0-0 în disputa de sâmbătă, de pe Municipal, cu UTA, tehnicianul este mulțumit de defensivă și așteaptă un plus de inspirație în faza de atac.

“Este un 0-0 frumos pentru publicul neutru. A fost un meci greu și pentru noi, dar și pentru ei. Ambele echipe au încercat să joace când au avut posibilitatea și spații. Câștigul mare față de meciul trecut este că am avut o siguranță mai mare la nivel defensiv, am făcut o singură eroare mare, când am pierdut mingea a doua și a scos Letica. Pe atac, aș fi vrut mai multă încredere, dar asta vine odată cu victoriile. Ne-am creat situații, altădată am fost mult mai eficienți, acum am avut situații bune și nu marcăm, dar o să vină și momentul să înscriem. E drept, ca să câștigi, trebuie să marchezi” a spus Măldă.

”Adunăm punct cu punct”

Antrenorul Sibiului crede că un prim succes în acest an ar descătușa echipa sa. ”Ne dorim rapid o victorie pentru a crește moralul și încrederea jucătorilor. A fost un rezultat echitabil cu UTA. Și-au dorit, nu am ce să le reproșez băieților. Ambele echipe ar trebui felicitate pentru efortul depus. În situația în care suntem, trebuie să adunăm punct cu punct, în Italia nu există să pierzi două puncte ci doar să câștigi unul, când e egal. Ne dorim să câștigăm puncte, pentru că o primă victorie ar fi aur, cu siguranță ne vom descătușa” a precizat Măldărășanu.

În acest an, FC Hermannstadt nu a reușit nicio victorie în cele cinci jocuri, în care a acumulat două remize și trei înfrângeri.