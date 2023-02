În ultimul test susținut înainte de reluarea Ligii a II-a, CSC 1599 Șelimbăr a remizat sâmbătă, la Slatina, scor 0-0 cu echipa locală CSM (Sursă foto: CSC 1599 Șelimbăr).

Chiar dacă a fost un meci fără goluri, partida dintre cele două echipe care activează în eșalonul secund nu fost una lipsită de ocazii la cele două porți. A fost un meci specific de pregătire, ambii antrenori au reluat tot lotul, iar rezultatul a fost unul echitabil. De altfel, cele două echipe sunt vecine de clasament în Liga a II-a, unde Slatina a iernat pe 11, iar Șelimbăr pe locul 12. La sibieni nu au jucat Visic și Manole, care sunt accidentați.

Directorul sportiv al clubului sibian, Ioan Luca consideră că echipa pregătită de Claudiu Niculescu este într-o formă optimă, înainte de primul meci oficial din acest an. ”A fost un joc bun de verificare, am întâlnit un adversar bun pentru Liga a II-a, cred că am făcut un meci bun. Antrenorul Claudiu Niculescu și-a atins obiectivele propuse pentru acest joc. Nu am pierdut niciun joc amical, suntem într-o formă bună și așteptăm cu încredere startul sezonului” a precizat directorul sportiv, Ioan Luca.

CSC 1599 Șelimbăr nu a pierdut niciun test în această iarnă: 2-0 cu SCM Rm. Vâlcea (Liga 4), 2-1 cu Metalurgistul Cugir (Liga 3), 4-0 cu Dumbrăvița (Liga 2) și 5-2 cu Unirea Alba Iulia (Liga 3) și 0-0 cu CSM Slatina.

Echipa lui Claudiu Niculescu va debuta în meciurile oficiale din acest an în deplasare, cu Poli Iași, într-un meci programat sâmbătă, 25 februarie, ora 11:00, pe stadionul ”Emil Alexandrescu”.

După 16 etape din sezonul regular al Ligii a II-a, Șelimbăr este pe locul 12, cu 21 de puncte și are ca obiectiv reconstrucția unei echipe care în sezonul viitor să atace play-off-ul.

CSC 1599 Șelimbăr: Mitrovic – Palmeș, Crișan, Lumbu, Buzan – Mitrea, Luca, I.Năstasie, N. Popescu – Gele, Voicu. Au mai jucat: Roșca, D. Ursu, Natea, Vișa, Răducioiu, Cărăruș, Soare, Arhirii.