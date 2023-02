Echipa de Liga 4 ACS Mediaș (FOTO: ACS Mediaș – grupul suporterilor) a câștigat sâmbătă ”triunghiularul” de la Cluj-Napoca, acolo unde a terminat neînvinsă în partidele cu formațiile din liga a III-a, SCM Zalău (scor 1-1) și cu Viitorul Cluj (scor 1-0). Cele trei echipe au jucat fiecare cu fiecare, câte o repriză de 50 de minute.

În partida cu Zalău, golul echipei medieșene a fost reușit de Cristi Avram în minutul 7, dar echipa a avut și alte ocazii. În disputa cu Viitorul Cluj, dominată clar de sibieni a marcat Adrian Cîrstean în minutul 40.

Președintele clubului ACS Mediaș, Ionuț Buzean este mulțumit de stadiul pregătirilor. ”În primul meci, cu Zalăul am folosit echipa tip pe care o dorim, dar nu suntem încă deciși pe toate posturile, iar în al doilea meci am rulat tot lotul. Am avut multe ocazii în ambele meciuri, partida cu Viitorul o puteam câștiga mult mai detașat” a spus fostul jucător al Gazului Metan.

În această iarnă, la Mediaș au venit Potor (ACS Tg. Mureș), Șulea (Unirea Alba Iulia), Birtalan (Unirea Ungheni), Chifu (Bradu), Maxim (UTA) și Morariu (Avrig). ”Ne-am adus jucătorii pe care i-am dorit, a fost o campanie reușită de transferuri, dar avem și copii talentați la juniori, care sunt foarte promițători. Nu știu dacă mai vine cineva, în funcție de oportunități. Dacă va mai veni cineva, atunci va fi un jucător care să facă diferența, peste ce avem acum în lot” a anunțat Ionuț Buzean.

ACS Mediaș mai are stabilite două amicale, ambele la Mediaș, cu echipe de Liga a III-a. Astfel, echipa pregătită de Dumitru Solomon și Doru Dudiță va juca miercuri cu Unirea Ungheni și sâmbătă cu ACS Tg. Mureș.