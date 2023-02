Motanul supraponderal a devenit un adevărat „obiectiv turistic” în orașul polonez Szczecin. Gacek are un rating de 4,9 din 5 și mii de recenzii pe Google.

Szczecin, un oraș medieval din nord-vestul Poloniei, aproape de granița cu Germania, are multe de oferit vizitatorilor, dar când vine vorba de recenzii online, toate obiectivele istorice și turistice pălesc în comparație cu cea mai bine cotată „atracție” a orașului, motanul Gacek. A devenit faimos în 2020, după ce un site local de știri a publicat un videoclip care a devenit ulterior viral pe rețelele sociale, iar faima lui Gacek a crescut exponențial, potrivit Digi24.

O localnică a povestit că motanul alb cu negru a apărut prima dată pe strada Kaszubska din centrul orașului Szczecin, în urmă cu aproximativ 10 ani. A rămas aici și oamenii au început să-l placă, așa că a primit multă mâncare și dintr-o pisică foarte slabă s-a transformat curând într-un motan gras, ceea ce l-a făcut și mai adorabil. Gacek, care înseamnă „liliac cu urechi lungi”, are aproape 3.000 de recenzii pe Google, mai mult decât orice altă atracție din Szczecin.

Majoritatea celor care au postat o recenzie i-au acordat felinei 5 stele, transformându-l în cea mai bine cotată atracție turistică din oraș. Potrivit Notes From Poland, Gacek are și câteva recenzii de o stea de la oameni care spun că e cam neîngrijit sau care sunt îngrijorați că este prea gras. Cunoscut drept „Regele străzii Kaszubska”, Gacek locuiește într-o cutie din lemn acoperită din fața unui magazin de pe strada Kaszubska și, deși practic nu are un proprietar, oamenii de la magazin îl supraveghează în permanență.