După remiza de sâmbătă cu UTA, scor 0-0, fundașul central de la FC Hermannstadt, Paul Antoche (30 ani) spune că echipa are ocazii, dar nu reușește să le fructifice.

”A fost un meci destul de echilibrat, ambele echipe puteau să câștige. Cred că echipa care ar fi marcat prima, ar fi luat cele trei puncte. Dacă așa s-a terminat, luăm ce e bun din acest joc, până la urmă ținem UTA sub noi, este o luptă crâncenă. Noi trebuie să lăsăm în urmă tot ce s-a întâmplat, am vorbit între noi, nu vrem să ne mai gândim la cele nouă puncte. Pentru noi este un nou început. Se vede că ajungem destul de ușor în fața porții, avem oportunități, trebuie să fim mai inspirați în fața porții, a fost și ocazia lui Petre, dacă marca, cred că luam cele trei puncte, era minutul 85” a spus jucătorul FC Hermannstadt.

În centrul defensivei, Paul Antoche a făcut pentru prima dată echipă cu Cornel Ene, după ce Bejan a fost suspendat. ”Am avut acea accidentare care m-a scos din circuit timp de trei săptămâni, nu mi-a fost ușor, dar sunt fericit că am făcut un joc destul de bun, am încercat să ajut echipa cât mai mult. Nu am luat gol și ne-am descurcat bine eu și Ene, pentru primul nostru meci împreună” a mai precizat Paul Antoche.