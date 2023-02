Echipa de echitație de la CSM Sibiu și Team Bucur se pregătește asidiu pentru un nou an încărcat cu medalii. Datorită familiei Bucur, sportul sibian a adus an de an medalii importante la competițiile de hipism.

”Acum este perioada în care se desfășoară competițiile de sală. Noi nu avem ca obiectiv la competițiile de sală să câștigăm, ci doar să ne pregătim pentru concursurile de exterior, campionatele naționale și cupele cu miză și medalii. Aceasta este strategia noastră, poate la competițiile de sală nici nu ducem cei mai buni cai sau sportivi, îi menajăm și ne pregătim pentru ce va urma” a spus Ionel Bucur.

Pentru acest an, cea mai importantă competiție pare a fi calificările pentru Olimpiadă. ”Te poți califica direct la Olimpiadă, dar este foarte greu, trebuie să fii fruntaș” a mai spus sibianul.

Ionel Bucur e unul din cei mai galonați practicanți de călărie din România. De-a lungul carierei de sportiv a adunat peste 80 de trofee naționale alături de cele internaționale. Actualmente, Ionel Bucur este profesor în cadrul bazei de echitație din Sibiu și antrenează la CSM Sibiu și Team Bucur.

Pasiunea lui Ionel Bucur s-a transmis și celor doi copii, Ionuț și Adelina, care la rândul lor au devenit campioni naționali la echitație. Adelina s-a dedicat într-o activitate inedită pentru lumea sportului, dar și cea medicală: hipoterapia. Astfel, copiii cu tulburări din spectrul autist sau deficit de atenție ori hiperactivitate au o șansă în plus de recuperare la Sibiu, în cadrul Centrului de Hipism. În plus, soția lui Ionuț, medicul Ramona Bucur a prins și ea din plin pasiunea pentru sporturile ecvestre, care este e deja un stil de viață în familie.