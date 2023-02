Direcția Fiscală Locală Sibiu a făcut publică lista debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligații fiscale. Peste trei sute de firme apar pe această „listă a rușinii” pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele. Printre ele se numără o parohie, o școală, o companie de telefonie și o benzinărie.

Direcția Fiscală Locală Sibiu a publicat lista debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la data de 20.02.2023. Multe dintre firmele care se află pe această listă fie au intrat în faliment, fie se află în proces de reorganizare juridică.

„Lista rușinii” cuprinde 353 de debitori. Spre exemplu, Parohia Ortodoxă Română Ștrand are obligații fiscale restante, în total, de 1.029,90 lei. Polisano Pharmaceuticals SA are restanțe de 155.311,98 lei. Fundația Forumul Internațional al Romilor din România are, de asemenea, obligații fiscale restante, în valoare totală de 1.265,95 lei. Uniunea Democrată Maghiară Sibiu are debite de 1.165,80 lei. Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu înregistrează restanțe de 2.253,04 lei.

Pe listă se află și Avicola SA, care înregistrează restanțe totale de 51.783,63 lei. Ana Oil SRL, firmă lichidată, în faliment, are debite totale de 172.541 lei. Asociația pentru Dezvoltare și Inovare în Economia Verde are obligații fiscale restante în valoare totală de 13.285,65 lei, iar compania Orange România SA are debite de 5.384,17 lei.