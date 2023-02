Scandalul de la Filarmonica de Stat Sibiu este departe de a se stinge. Deși este una dintre cele mai apreciate instituții de cultură din România, în „bucătăria” internă lucrurile sunt mai complicate. Unele conflicte, vechi de mai mulți ani, au fost rezolvate în instanță, de-a lungul timpului mai mulți angajați reclamând că nu au o colaborare bună cu actualul manager, Cristian Lupeș. Artiștii Filarmonicii susțin acum că „se confruntă cu probleme arzătoare”, iar asta din cauza că, spun ei, directorul nu ține cont de transparența instituțională. În timp ce scandalul ia amploare, Lupeș a anunțat, luni dimineața, în fața instrumentiștilor, că nu va mai dirija săptămâna aceasta și se va retrage de la conducerea următorului concert, lăsându-i locul dirijorului Tiberiu Oprea.

UPDATE

Reprezentanții Sindicatului Artiștilor Instrumentiști al Filarmonicii de Stat Sibiu au discutat, luni după-amiază, cu directorul Cristian Lupeș despre prelungirea contractului, pe perioadă nedeterminată, a angajatului, însă fără rezultat favorabil pentru muzician. „Nu a dorit să îi prelungească contractul”, au spus surse din cadrul Filarmonicii.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sindicatul Artiștilor Instrumentiști al Filarmonicii de Stat Sibiu (SAIFS) a transmis, printr-un comunicat de presă, că se confruntă cu probleme arzătoare în cadrul instituției de cultură subordonate Consiliului Județean (CJ) Sibiu. Voci din interiorul instituției au declarat, pentru Ora de Sibiu, care sunt motivele pentru care s-a ajuns la un nou conflict cu directorul Cristian Lupeș.

„Viața unui om, la cheremul unui pix”

De-a lungul anilor, angajați ai filarmonicii sibiene au povestit pentru Ora de Sibiu că atmosfera din interiorul instituției nu este deloc în concordanță cu ceea ce livrează muzicienii publicului. Mulți dintre ei și-au căutat dreptatea în instanță, acuzând, de multe ori, că se simt intimidați și chiar hărțuiți de director.

Cel mai recent conflict a izbucnit după ce unui angajat nu i-a fost încheiat un contract pe perioadă nedeterminată, deși anterior lucrase în cadrul instituției timp de 36 de luni fără întrerupere. „În prezent cel mai recent caz similar este cel al unui angajat al filarmonicii care a câștigat concursul de angajare pe perioada nedeterminată, dar i s-a încheiat un contract pe perioada determinată și dupa 36 de luni de activitate fără întrerupere în cadrul instituției, managerul instituției ignora cererea sa de a trece pe un contract pe perioada nedeterminată, așa cum prevede Codul Muncii. Nerespectând drepturile tânărului muzician de a beneficia de un contract pe perioada nedeterminată conform legii, tânărul muzician este nevoit și el să caute dreptatea la tribunal”, se arată într-un comunicat de presă remis de Sindicatul Artiștilor Instrumentiști al Filarmonicii de Stat Sibiu (SAIFS).

Colegii muzicianului al cărui contract nu a fost încheiat conform legii spun că li se pare o decizie nedreaptă. „Problema este că nu îi este prelungit contractul unui coleg, așa cum zice legea. Managerul cunoaște acest aspect. Noi, sindicatul, am încercat să avem un dialog cu dânsul, dar nu am reușit, fiindcă nu a vrut, a zis că nu este disponibil. Am stabilit într-un final să discutăm azi (n.red.: luni), pentru a decide soarta unui om foarte talentat pentru care noi luptăm. Aici este vorba despre viața unui om, viață care se află la cheremul unui pix”, au declarat, pentru Ora de Sibiu, persoane din interiorul Sindicatului de la Filarmonică.

Angajații cer ajutor la Consiliul Județean

Prin intermediul comunicatului de presă, Sindicatul Artiștilor Instrumentiști al Filarmonicii de Stat Sibiu cere, totodată, ajutor la Consiliul Județean. „Cerem autorităților județene prin acest comunicat, să întreprindă demersurile necesare pentru creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției conform Transparenței Instituționale și a Strategiei Naționale Anticorupției. Managerul actual și întreaga conducere a instituției refuză, prin orice mijloace, să aducă la cunoștință Sindicatului informațiile solicitate (…)”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii îl acuză pe managerul Cristian Lupeș că „nu a făcut niciun demers în a aduce la cunoștință angajaților declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională”. Cu alte cuvinte, aceștia consideră că directorul nu ține cont de transparența instituțională, transparența nefiind aplicată conform cu actele normative ale autorității județene și nu este aplicată conform legislației în vigoare.

Sindicaliștii reamintesc, de asemenea, de cazurile pe care le-au semnalat și în trecut, când mai mulți angajați au acționat în instanță simțindu-se nedreptățiți. Una dintre angajate, care a fost dată afară abuziv, a fost ulterior reîncadrată în muncă printr-o hotărâre judecătorească a Curții de Apel Alba, unde Filarmonica de Stat Sibiu a fost obligată să achite toate salariile acesteia plus despăgubiri și cheltuiri de judecată de aproximativ 90.000 de lei. „Toate acestea afectează imaginea instituției publice și crează o atmosfera toxica la locul de munca al angajaților”, spun sindicaliștii.

Directorul nu mai dirijează: „Vom colabora mai puțin artistic”

Pe fondul conflictului existent, Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat din Sibiu, a luat decizia de a nu mai dirija în această săptămână. În locul lui, a fost adus cunoscutul dirijor Tiberiu Oprea. Lupeș a precizat, în fața muzicienilor, că va încerca, pe cât posibil, să aibă cât mai puține colaborări artistice.

„Acesta nu este doar un loc de muncă, este un loc considerat magic, și mai ales de publicul căruia ne adresăm. Acest loc nu ar trebui să reprezinte intersecția atâtor probleme, aici avem o singură problemă, problema artistică. În afara acestui loc, le putem discuta pe toate celelalte. Din păcate, pentru că le amestecăm pe toate în acest loc, nu reușim nici aici să ducem până la capăt o treabă și nici în afară. Motiv pentru care, îmi aduc aminte de colaborarea noastră de anul trecut, care, în loc să însemne bucurie și căutarea unor soluții artistice care să ridice publicul în picioare (…) a reușit să ne aducă foarte multe momente de mâhnire. (…) Aici trebuie să facem muzică, motiv pentru care am decis ca în această săptămână, și a fost un moment foarte, foarte greu, pentru că muzica nouă și muzica românească sunt lucruri pe care le apreciez și încerc să le evidențiez (…) a trebuit cu greutate, vă spun personal, să decid să mă retrag de la conducerea acestui concert și să îl invit pe un alt dirijor să conducă concertul, oarecum din scurt. De aceea, vă rog să îl sprijiniți pe maestrul Tiberiu Oprea. Rugămintea mea este de a nu mai amesteca pe această scenă toate problemele și cred că o bună decizie ar fi, în sprijinul acestei idei, mai ales că mai mulți mi-ați sugerat asta, ca pentru echilibrul artistic, o vreme cel puțin, să colaborăm mai puțin artistic sau să o facem doar dacă suntem obligați de vreun motiv și să am grijă ca și mai departe să vă bucur cu invitați dirijori foarte buni. Ca să evităm orice tensiune falsă creată de diferite interese personale, realizări personale ale unora dintre noi, atunci să încercăm să ne concentrăm asupra muncii și nu asupra altor aspecte, cel puțin aici pe scenă. Dacă sunt probleme, încerc să le rezolv în cadru legal”, a spus Cristian Lupeș, luni dimineața, în fața muzicienilor.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian Lupeș, pentru a clarifica situația, însă până la ora publicării articolului (14:40) acesta nu a putut fi contactat. Vom reveni cu un punct de vedere.