Un sistem inteligent de monitorizare a circulației va fi pus în funcțiune și pe lotul 3 al Autostrăzii A1 Sibiu – Deva.

Sistemul ITS are mai multe funcții, cele mai importante fiind măsurarea vitezei (radar), verificarea și taxarea automată (control rovinietă), cântărirea din mers a camioanelor, panouri electronice cu mesaje variabile și borne SOS pentru apel la 112, acestea fiind și aplicațiile „de bază” ale sistemelor ITS operaționale pe autostrăzile din UE. Pentru punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare de pe cei 22 de kilometri dintre Săliște și Cunța, CNAIR a lansat o licitație pentru proiectarea și completarea sistemului ITS (rest de executat), valoarea licitației fiind de 8 milioane de lei, relatează ziarul HunedoaraLibera.ro.

Camerele de înregistrare cu funcție de recunoaștere automată a numerelor de înregistrare vor fi utilizate și pentru verificarea și taxarea camioanelor, schimbarea sistemului de taxare în funcție de kilometri și nu raportat la timp, fiind o obligație asumată prin PNRR care ar urma să se aplice de anul viitor.

Ce funcții are Sistemul de monitorizare și informare ITS:

1. Măsurarea traficului, viteza mașinilor, gabarit și distanța dintre autovehicule (executat 90%)

2. Măsurare parametri meteo (stadiu de execuție 0%)

3. Telefonie de urgență SOS (executat 70%)

4. Televiziune cu circuit închis CCTV, camerele detectează automat accidentele de circulație (60%)

5. Recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare și monitorizare/penalizare rovinietă (taxă de drum)

6. Panouri cu mesaje variabile tip VMS (executat 70%)

7. Măsurarea vitezei pentru aplicarea de sancțiuni permite detecția radar dar și măsurarea distanțelor (90%)

8. Măsurarea dinamică a maselor (pre cântărirea camioanelor – 90%)

9. Sistemul de comunicații (execuție 60%)

Potrivit caietului de sarcini, durata contractului de proiectare și execuție este de 9 luni cu o garanție a sistemului ITS de 5 ani.

La începutul anului Ministerul Transporturilor a prezentat și Proiectul de Ordonanță pentru interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor, un act normativ care transpune Directiva UE 520/2019.