O explozie la o sobă de teracotă a avut loc, sâmbătă, pe o stradă din centrul Sibiului. Un jandarm aflat în timpul liber este prima persoană care a ajuns la fața locului pentru a acorda ajutor eventualelor victime. Adrian se plimba cu logodnica în momentul în care a auzit bubuitura.

Sergent major Crăete Adrian și logodnica lui pot fi un exemplu pentru comunitate. Jandarmul, fiind în timpul liber, se plimba prin centrul Sibiului alături de iubita sa. Ajunși în zona Podului Minciunilor au auzit un sunet ce părea să fie produs de o explozie.

„Am fugit înspre locul de unde s-a auzit sunetul respectiv, timp în care am sesizat și un miros înțepător, a ceva ars, dar și a gaz. Neștiind ce este acolo, dacă sunt persoane în interior sau ce s-a întâmplat, am sunat repede la 112, pentru a anunța explozia. În acest timp, din interior a ieșit o fată, care era în stare de șoc și repeta încontinuu că i-a explodat soba, am intrat imediat, nu mai erau alte persoane acolo. Am stat cu tânără afară, am încercat să o calmăm și până au venit echipajele de intervenție am îndemnat toți locuitorii clădirii să oprească alimentarea cu gaz, astfel încât să nu fie produse pagube și pentru a elimina toate riscurile. S-a terminat totul cu bine și, din fericire, nu au fost persoane rănite”, a povestit Adrian.

La fața locului au intervenit și pompierii.

Jandarmul își desfășoară activitatea în cadrul instituției în domeniul ordinii și siguranței publice din luna septembrie a anului trecut, în urma reușitei la concursul organizat din sursă externă. „Felicitări, atât lui Adrian cât și logodnicei lui pentru spiritul civic de care au dat dovadă!”, transmit reprezentanții Jandarmeriei Sibiu.