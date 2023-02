Măgura a câștigat duminică seara, la Cisnădie, scor 25-22 cu Gloria Buzău, în etapa 17 din Liga Florilor. Sibiencele au făcut un meci excelent în defensivă și cu cele trei puncte, au urcat pe 9, devansând pe Tg. Jiu.

Antrenorul Alexandru Weber este convins că succesul cu Buzăul va da o injecție de moral elevelor sale pentru ultima parte a sezonului. ”Așteptam o victorie cu o echipă importantă din campionat, să nu uitam că Buzăul este în primele patru formații din ligă în acest moment, cred că am făcut un meci bun. Această victorie formează o echipă, era și vremea noastră! Am avut destule probleme cu accidentările, dar acum a câștigat echipa” a spus Alexandru Weber.

Portarul Ana Maria Măzăreanu a făcut un meci mare, fiind cea mai bună jucătoare de pe teren în meciul cu Gloria Buzău. ”Ne bucurăm mult că am obținut cele trei puncte, sunt foarte importante pentru noi în acest moment. Ne bucurăm, apoi o luăm de la capăt și joi avem un alt meci important cu Tg. Jiu, în cupă. Cu siguranță, am adus un plus echipei, dar toată echipa a muncit și asta s-a văzut, nu doar eu” a spus și Ana Maria Măzăreanu, care din vară va merge la Buzău.

Măgura a urcat pe locul 9 în clasament, având 19 puncte din 17 partide și se îndepărtează de zona locurilor 11-12, care duc la baraj. Joi, 23 februarie, Cisnădie va juca la Tg. Jiu, cu CSM, în optimile Cupei României, un meci care se anunță din nou foarte echilibrat.