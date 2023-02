Ionuț Marius Dicoi este un tânăr în vârstă de 29 de ani, care a participat la sezonul 14 iUmor. Acesta este cioban, iar pe scenă a realizat un moment cu subînțeles despre meseria sa.

Ionuț a venit pe scena iUmor pentru ai impresiona pe jurați, iar după cum spune și proverbul „Nu judeca o carte după copertă”, așa a fost și situația lui. Îmbrăcat la costum și cu o prezență impunătoare, Ionuț a întors mai multe priviri, însă nimeni nu are realizat ce meserie are acesta până la finalul numărului.

„Am venit pentru un pic de liniște, nu deranjez mult. Mai stau și eu un pic la voi că la mine e ca în casele alea de musulmani, se behăie într-una. Poate nu-i cuvântul cel mai potrivit că nu vreau să jignesc, vă dați seama, dar toate scot sunete enervante. Nu știu exact cum e în casele cu neveste, că nu sunt însurat. Ce-i drept, nici soacră nu am, că pentru mine, asta e problema, că vin la pachet, îți iei și pușcăria și gardianul în același timp!” și-a început tânărul momentul.

S-a autoironizat și a promovat meseria de cioban

Ionuț nu a ezitat să se autoironizeze, vorbind despre relațiile sale. „Am avut câteva relații, dar n-au ajuns la căsnicie, adică s-au terminat frumos, mai ales că am treabă cu munca și n-am timp. De dimineață până seara, alerg să le rezolv pe toate. Nu e frumos să vorbesc despre asta, dar am avut una negricioasă, astea sunt cele mai gălăgioase. Mă ocupam de ea mai mult ca de mine. Mușca, se opunea la orice. Dar și celelalte au fost destul de simpatice. Am avut una tocmai din China” a spus acesta.

Ionuț și-a propus să pună într-o lumină mai bună meseria de cioban, acesta fiind motivul său principal pentru care a participat la concurs. „A fost o experiență faină pe care cu siguranță o voi mai repeta în viitor. Nu sunt comediant și cred că s-a văzut pe scenă, dar ideea a fost să le arăt oamenilor că ciobanii pot fi și altfel, deoarece știm cu toții că nu toată lumea are o impresie bună despre această meserie. Sper că am reușit, deși mulți încă nu cred că eu practic meseria asta” a spus Ionuț pentru Ora de Sibiu.

A primit două like-uri

Deși în timpul momentului jurații au fost puțin derutați, Ionuț a reușit să obțină două like-uri din partea Deliei și a lui Nelu Cortea. „Ești pentru prima dată pe scenă, s-a văzut, dar meriți aplauze pentru curaj!”, a jurizat Nelu Cortea.

„A fost doar un text spus, cu emoții, e un număr statement, deci o să îl votez ca pe un număr statement!”, a spus Cătălin Bordea. Cu două like-uri, concurentul merge mai departe, ajungând la votul telespectatorilor.