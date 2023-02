În Sibiu sunt zeci de antrenori de fitness personali, însă cei mai buni se diferențiază prin comunicarea deschisă cu oamenii. Anamaria Dănilă este unul dintre cei mai apreciați antrenori de fitness personali din oraș. Secretul care o face să fie căutată de sibieni este energia debordantă și capacitatea de a înțelege și empatiza cu problemele fiecăruia.

Anamaria Dănilă este o tânără din Sibiu care face sport de când se știe, treptat transformând pasiunea în meserie. Tatăl ei este din Suceava, și fiind cadru militar s-a mutat la Sibiu, iar mama tinerei este din Piatra Neamț care s-a mutat la Sibiu după ce a terminat liceu. Părinții s-au întâlnit în orașul transilvănean, unde ulterior s-au stabilit. Tânăra a terminat Liceul teoretic “Onisifor Ghibu” din Sibiu și Facultatea de Kinetoterapie si Motricitate Specială din Alba Iulia, sportul având pe tot parcursul acestor ani un rol important.

„Pasiunea mea pentru sport a început de la o vârstă foarte mică, de când aveam 11 ani, și am fost selectată în echipa de baschet a școlii. Am continuat cu sportul de performanță până la vârsta de 18 ani când am avut o accidentare după care am rămas în continuare în mediul sportului, lucrând în masaj terapeutic sportiv, mai exact, în recuperare sportivă. În momentul de față activez ca antrenor personal la Centrul Aria”, povestește Anamaria.

„Iubesc să lucrez cu oamenii”

Anamaria iubește să lucreze cu oamenii, însă în primii ani ca antrenor personal a trebuit să depășească mai multe provocări. Lucrând de opt ani la Centrul Aria, la începutul carierei a avut de-a face cu multe persoane care nu aveau încredere în aptitudinile ei, având o vârstă fragedă la acel moment. Adesea, o vedeau ca fiind prea tânără și fără experiență pentru a le fi instructor personal de fitness. De-a lungul timpului, tânăra a învățat o lecție importantă în viață – „să acceptăm că nu toată lumea ne place”.

„Paradoxal, deși iubesc să lucrez cu oamenii, cel mai greu este să lucrez cu ei. E greu să îi faci să înțeleagă că fiecare organism și fiecare mecanism reacționează diferit și că poate ceea ce funcționează la mine, nu funcționează la persoana din fața mea, iar oamenii trebuie educați în sensul acesta și trebuie să ai foarte multă răbdare. Pentru noi, ca și antrenori personali cred că este foarte greu să acceptăm că nu toată lumea ne place și că nu toată lumea o să lucreze cu noi, ceea ce este foarte bine pentru că piața este tot mai vastă și lumea are de unde alege”, spune Anamaria.

Aviația, o experiență inedită

Din dorința de a călători cât mai mult și din plăcerea de a lucra cu oamenii, Anamaria a luat în considerare să devină stewardesă. Mai mult, a trecut toate interviurile uneia dintre cele mai mari companii aeriene din lume, însă pandemia i-a pus piedici când a venit momentul să profeseze ca însoțitor de bord.

„Sunt două domenii care mă pasionează foarte tare. Unul dintre ele ar fi psihologia și tot ce înseamnă ramura terapeutică, limbajul corpului, inteligența emoțională. Mă fascinează foarte tare comportamentul oamenilor, iar un alt domeniu care mă fascinează este aviația. Înainte de pandemie am avut ocazia să am interviu cu una dintre cele mai mari companii aeriene – „Emirates”. A fost pură întâmplare, nu a fost vreun vis de-al meu. Am trecut toate interviurile, am ajuns în Dubai, am terminat training-ul și chiar înainte să zbor, din păcate, a venit pandemia. A fost experiența vieții mele de până acum. Atât de tare m-am maturizat experiența aceasta, încât mă fascinează în continuare și acesta ar fi un domeniu în care să practic, dacă nu aș fi antrenor”, spune Anamaria.

Calitățile unui antrenor de fitness

Tânăra a amintit care sunt cele mai importante calități pe care un antrenor personal de fitness trebuie să le îndeplinească, astfel încât relația dintre cursant și antrenor să fie una eficientă și plăcută în același timp. „Un antrenor trebuie să își cunoască foarte bine domeniul, trebuie să fie dispus să investească timp și energie în educație, să se educe constant pentru că tot timpul trendurile se schimbă și trebuie să fim la zi cu noutățile. Mai trebuie să fie un bun comunicator și să își cunoască foarte bine oamenii cu care lucrează”, spune Anamaria.

Cu o experiență vastă în sport, Ana a învățat că sportul nu este despre motivație, ci despre disciplină. „Să știi că sunt multe zile în care nu am chef și de-a lungul timpului am înțeles că nu motivația este neapărat ce mă împinge de la spate, cât e vorba foarte mult de disciplină și de consecvență și de respectul față de propria persoană”, povestește tânăra.

Nu recomandă tutorialele de pe youtube

Tutorialele cu exerciții fizice sunt în mare vogă la momentul de față. Pe youtube circulă zilnic zeci de mii de filmulețe cu antrenori sau pasionați de sport care arată în doar câteva minute cum să slăbești sau să îți tonifiezi corpul. Anamaria nu recomandă începătorilor să facă exerciții după filmulețele de pe youtube.

„Începătorii, mai ales persoanele care nu au avut contact cu sportul de performanță sau nu au avut în anturajul lor persoane care să practice sport și să cunoască anatomie și biomecanică ar trebui să își ia un antrenor mai ales în primele luni. E foarte important să lucrezi corect pentru că altfel își pui sănătatea în pericol și de aici ajungi la recuperare. N-are sens să îți pui sănătatea în pericol. Poți să faci tutoriale de pe youtube în momentul în care stăpânești foarte bine tehnica și exercițiile”, explică Anamaria.