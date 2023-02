Un sibian a câștigat patru medalii la cel de-al 9-lea Campionat Mondial de Pangration Athlima care s-a desfășurat între 16 și 20 februarie la Atena, Grecia.

Stoica Lucian are aproape 49 de ani și este sibianul care a reușit să obțină patru medalii la Campionat Mondial de Pangration Athlima. „Am avut onoarea să particip ca reprezentant al României la acest campionat. La seniori am obținut locul întâi și locul doi, iar la veterani am obținut la fel, aurul și argintul. Nu mă așteptam să câștig, dar sunt foarte încântat” ne-a spus Lucian.

România s-a clasat pe locul trei, lotul participant fiind format din 11 sportivi, 2 oficiali, 2 antrenori și 4 arbitri. Despre acest sport, legendele greceşti spun că ar fi fost inventat de eroii mitici Heracles (Hercule) şi Theseus (Tezeu). România a participat pentru prima dată la acest campionat în 2010, la cel de-al IV–lea Campionat Mondial de Pangration Athlima, desfăşurat în Loutraki, Grecia. De la această primă participare la o competiţie internaţională, sportivii români au participat la patru campionate mondiale şi trei campionate europene.