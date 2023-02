Rășinărenii care muncesc în municipiul Sibiu sau în stațiunea Păltiniș nu mai au cu ce să ajungă la lucru. Problema a fost ridicată încă din luna decembrie a anului trecut de către un cititor Ora de Sibiu, care spunea, pe atunci, că încă din toamnă autobuzele liniei 22 din flota Tursib nu mai opresc pe raza comunei. Motivul? Nu este legal, fiindcă Tursib are dreptul să execute transport local doar pe raza UAT Sibiu. Pe atunci, reprezentanții companiei de transport public le solicitau oamenilor să se adreseze primăriei Rășinari, spunând că ei nu pot rezolva problema. Din decembrie, nimic nu s-a mai întâmplat. Oamenii ajung în orașul în care muncesc cu ce apucă. Unul dintre ei este angajat la Primăria Sibiu, iar în ședința ordinară de joi a Consiliului Local a prezentat situația și consilierilor. Directorul Tursib a fost și el prezent în sală și a explicat, tăios, motivele pentru care autobuzele nu pot opri în Rășinari.

Mulți locuitori ai comunei Rășinari foloseau linia 22 din flota Tursib, care face legătura între Sibiu și Păltiniș, pentru a ajunge la locul de muncă, dar și pentru a merge la schi. De când Tursib a decis să nu mai oprească în stația din Rășinari, invocând motive legale, oamenii sunt nevoiți să ia autobuzul din stația „Dumbrava 1” de la Muzeul ASTRA. Situația este una apăsătoare, iar din acest motiv un rășinărean a decis să le expună problema și consilierilor locali.

Motive legale și o doză de nepăsare

Nicolae Brândușel este din Rășinari, dar lucrează în municipiul Sibiu. „Lucrez la Primăria Sibiu, la Serviciul pentru Situații de Urgență. Sunt din Rășinari, iar din luna noiembrie, autobuzul nu mai oprește pe raza comunei. Suntem 15-17 angajați. Unii dintre noi trebuie să mergem până la stația de la Hanul Drumbrava ca să putem lua autobuzul până în Sibiu”, le-a spus acesta consilierilor.

Directorul societății de transport public în comun, Sebastian Torneanu, a fost prezent în sală, astfel că i-a răspuns, amintindu-i tăios că, legal, nu este permis ca Tursib să oprească pe raza comunei. „Sunt surprins de această solicitare, având în vedere că vi s-au formulat mai multe răspunsuri. Voi fi scurt. Conform contractului de delegare, Tursib are dreptul să efectueze transport pe raza UAT Sibiu, în Sibiu și Păltiniș. În cazul localității Rășinari, există transport public local. Am avut solicitări să facem transport pe raza localității Rășinari, deși, din punctul meu de vedere, este ilegal, neavând licență pentru asta, și fiindcă primăria Rășinari deține autobuze pe raza comunei”, a spus directorul Tursib.

Potrivit acestuia, în trecut șoferii opreau și pe raza comunei Rășinari, însă pentru acest lucru au fost cercetați disciplinar. „Într-adevăr au existat opriri. Am făcut o cercetare disciplinară și am sancționat șoferii care opreau la Rășinari, pentru că surprinzător sau nu, cetățenii urcau pe bază de înțelegere cu șoferii. Șoferii cercetați disciplinar au obținut foloase necuvenite. (…) Am propus și primăriei Rășinari. Noi putem ajuta comuna dacă ei vor crea o stație de autobuz unde să își aducă cetățenii din Rășinari cu autobuz propriu. Doriți ca Tursib să suplinească transportul în comun al comunei Rășinari? De la Arka Park vom transporta călătorii așa cum există în contractul de delegare. Putem lua cetățenii din Rășinari de la Arka Park, în condițiile în care în Rășinari va exista transport până la Arka Park”, a mai spus directorul Tursib.

Bibu: „Trebuie să găsim soluții pentru oameni, nu să punem bețe în roate”

În discuție a intervenit și consilierul PNL, Adrian Bibu, care i-a cerut directorului Tursib să se gândească la o soluție pentru oamenii care lucrează în Sibiu. Intervenția lui Bibu pare că l-a deranjat pe director, căci a devenit și mai acid.

„Eu nu v-am certat, deci vă rog să nu mă certați, domnule director”, i-a spus Bibu. „Să nu uităm că, atât dumneavoastră, cât și noi, suntem aici, conducem societăți care sunt plătite cu mulți bani din banul public, noi suntem pe poziții din banul public și de multe ori trebuie să încercăm să găsim soluții. Lăsați-mă să termin. Sunt cetățeni din municipiul Sibiu, de exemplu, care merg la Păltiniș cu bicicleta, o duc cu autobuzul, coboară din Rășinari, și apoi ar mai face o tură, două. Totodată sunt angajați din Rășinari care lucrează în municipiul Sibiu, iar din punctul meu de vedere aduc plus valoare municipiului Sibiu. Ei merg în UAT pe Păltiniș care aparține de municipiul Sibiu. Eu nu zic să încălcați legea, dar spun că de multe ori trebuie să ne gândim la soluții, nu să îi certăm pe oameni, să le zicem că nu au voie”, a spus Adrian Bibu.

Soluția: Stație Tursib pe un teren concesionat de la Primăria Rășinari

Problema s-ar putea rezolva, au susținut unii consilieri locali, dacă primăria Rășinari ar ceda o bucată de teren primăriei Sibiu, pe care să construiască o stație de autobuz Tursib. În acest fel, oamenii de aici ar putea fi preluați de autobuze.

„Aveam o discuție cu domnul viceprimar. Dânsul zicea: Primăria Rășinari n-ar putea ceda o bucată de teren Primăriei Sibiu unde să putem face o stație legal? Eu cred că toate lucrurile astea trebuie analizate și nu trebuie să vedem doar că atât zice legea. Îmi permit să vă spun, dumneavoastră, am mai avut contact cu dumneavoastră, aveți de multe ori o atitudine puțin… Sunteți un pic mai revoltat. Ideea este că noi trebuie să găsim soluții pentru oameni și nu să ne revoltăm și să putem cumva bețe în roate”, a spus Adrian Bibu.

În discuție a intervenit și consilierul Paul Mezei, care conducea ședința. „Să urc cu mașina și să duc zece oameni până la Arka Park, domnule director, să vină să îi ia un autobuz… (…) Zic să fim puțin mai chill (n.red.: mai liniștiti). Eu aș încheia intervenția, se poate discuta ulterior”, a spus acesta. Viceprimarul Corina Bokor a recomandat, de asemenea, ca discuția să fie încheiată.

Viceprimarul Alexandru Dumbravă a susținut ceea ce a spus Bibu. „Situația ține de un HCL pe care poate să îl reglementeze Consiliul Local Sibiu? Dacă nu ține, luați în calcul și varianta aceasta prin care UAT Rășinari poate concesiona o bucată de teren pe care să facem stație Tursib, pe teritoriul concesionat. Vedeți, parte este legală și varianta aceasta. Sau găsiți o variantă, căci e aberant să urci oamenii până acolo să îi preia altcineva”, a spus viceprimarul Alexandru Dumbravă.