În școli trebuie organizate, cel puțin o dată pe an, exerciții în cadrul cărora elevii și profesorii să învețe cum să reacționeze la cutremur, afirmă Raed Arafat, șeful DSU.

Tot el admite că, în prezent, există copii care merg în școli cu risc seismic, iar părinții nu cunosc acest fapt. „Nimeni nu trebuie să ascundă nimic, trebuie să se ştie că clădirea este cu risc seismic”, spune Arafat.

„Măcar o dată pe an, un exerciţiu trebuie făcut, un exerciţiu de cum reacţionezi la cutremur. Copiii să înveţe cum să stea sub masă, cum să se protejeze, profesorii să înveţe că nu se evacuează decât după ce trece cutremurul, toate aceste aspecte minim măcar o dată pe an trebuie făcute”, mai spune acesta în interviul pentru Europa Liberă, relatează ziarul Adevărul.

Secretarul de stat din MAI le cere „colegilor de la Inspectorate Judeţene să ia legătura cu şcolile ca să organizeze aceste simulări, nu numai Ministerului Educaţiei şi colegilor de la situaţiile de urgenţă care au rol clar în pregătirea populaţiei. Şi atunci aceste lucruri trebuie făcute, nu trebuie să vină de la biroului doctorului Arafat sau de la biroul generalului Iamandi să spună «Acuma faceţi asta», trebuie să fie o activitate planificată permanentă, în fiecare judeţ, a Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în comun cu Inspectoratele Şcolare” .

El a mai precizat că 20.000 de copii au făcut parte, în ultima perioadă, din campanii de informare cu privire la modul în care trebuie să reacţioneze în situaţia în care se produce un seism.

Se lucrează la cifre

Întrebat de jurnalista de la Europa Liberă despre numărul școlilor care funcţionează în clădiri încadrate în clasa întâi de risc seismic, Raed Arafat a spus că „se lucrează pe cifrele respective”.

În același timp, el admite că mulți copii merg la școală în clădiri cu risc seismic care nu au montate panouri de avertizare, precum bulina roșie.

„Şi aici rolul nostru este să facem cât mai repede consolidarea acestor clădiri. (…) Nu cred că s-a pus bulină roşie pe ele, dar se ştie de ele. Nimeni nu trebuie să ascundă nimic, trebuie să se ştie că clădirea este cu risc seismic”, mai spune Arafat, adăugând că în judeţe Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă au informaţiile legate de acele clădiri ale unităţilor didactice care prezintă risc în caz de cutremur.