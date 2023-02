Extrema stânga de la Măgura Cisnădie, Abigail-Beatrice Vălean regretă situațiile clare irosite în faza de atac de echipa sa, în jocul pierdut joi, în cupă, 24-27 la Tg. Jiu, cu CSM. După 24-24 în minutul 57, Măgura a cedat în ultimele trei minute și a fost eliminată din cupă.

”Am știut că echipa din Tg. Jiu este luptătoare, îmi pare rău că nu am băgat mingea în poartă la ocaziile clare pe care le-am avut. Ce pot să mai spun după situații de acest gen, în care, în loc să fructificăm, am ratat. Au mai fost multe situații în care puteam să ne desprindem, dar au venit din nou ele peste noi și nu am profitat. Fiecare meci îl luăm în parte, la Tg. Jiu este un teren greu. Noi am încercat, dar, din păcate, rezultatul nu ne este favorabil”, a declarat jucătoarea Măgurii Cisnădie la conferința de presă care a fost organizată joi seara, după jocul de cupă, de la Tg. Jiu.

Măgura a suferit al doilea eșec din acest sezon la Tg. Jiu, după ce a pierdut la limită și disputa de campionat, 28-29.

Alexandru Weber: ”Nu am nimic de comentat”

Prezent la conferința de presă după jocul de la Tg. Jiu, antrenorul Măgurii, Alexandru Weber nu a vrut să comenteze presei prea multe. ”Ați văzut cum s-a desfășurat meciul, bănuiesc că ați fost în sală, nu am nimic de comentat, dar o să punem meciul online, să vadă toată lumea cum s-a disputat. Nu insinuez nimic, pur și simplu nu am nimic de comentat. Atât! Nu pot să vă spun unde s-a făcut diferența, pentru că ea are prea multe cauze. Vreau prima dată să revăd meciul, să fac o analiză și apoi pot să spun unde s-a făcut diferența” a spus Alexandru Weber. Tehnicianul pare însă să facă referire la arbitraj, jocul fiind condus de Adrian Manafu (București) și Daniel Pavel (Buzău).